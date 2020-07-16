2020-07-16T11:29:16+03:00
Наука

Жители Алтая могут наблюдать самую яркую комету и звездный дождь

Все это можно увидеть невооруженным глазом
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Комета C/2020 F3. Фото: Роман КочкинКомета C/2020 F3. Фото: Роман Кочкин
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Прямо сейчас над Землей летит самая яркая за последние семь лет комета C/2020 F3. 23 июля она пройдет на минимальном от нас расстоянии, но уже сейчас комета видна жителям Алтайского края. Наблюдать за ней можно невооруженным глазом в ночном и утреннем небе.

– Видел вчера, красотища! Смотрел с Казенной заимки, от озера, которое вдоль дороги, на повороте. Глядел в сторону Новосибирска, видно отлично, в городе не нашел, дома мешают и свет! – пишет в паблике «Barnaul22» Владимир Сергеев.

Барнаульский фотограф Роман Кочкин успел запечатлеть небесную красавицу на снимках.

– Если считать, что в крайний раз комету наблюдал весной 1997 года, то впечатления конечно были яркими, когда она появилась после заката. А смотря в видоискатель камеры при большом приближении - это вообще непередаваемые ощущения, вызывающие улыбку на лице, – говорит Роман.

Комета C/2020 F3. Фото: Роман Кочкин

Комета C/2020 F3. Фото: Роман Кочкин

Комету зафиксировали 27 марта инфракрасным космическим телескопом NEOWISE. До этого с борта Международной космической станции ее сфотографировал российский космонавт Иван Вагнер.

Как найти комету

Примерно через час после захода солнца нужно выйти на открытое пространство и направить взгляд на северо-запад. Найдя ковш Большой Медведицы, надо посмотреть вправо вниз. С каждым днем комета будет все более тусклой, но и подниматься над горизонтом будет выше. Хоть ее и видно невооруженным глазом, очевидцы все же советуют прихватить с собой оптику. Поможет даже небольшой бинокль.

Звездный дождь

С 17 июля по 24 августа жители края могут наблюдать еще одно очень красивое астрономическое явление – звездопад Персеиды.

Время максимума этого метеорного потока 12-13 августа. Их еще называют августовские Персеиды. На сайте Барнаульского планетария отмечают, что максимальное число частиц будет достигать 120-140 в час.

Наблюдать это явление нужно в безоблачную погоду и во второй половине ночи. Лучше всего на звездопад смотреть за городом, где не будут мешать городские огни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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