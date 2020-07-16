2020-07-16T11:02:54+03:00
Общество

Это все хейтеры: в барнаульском баре «Крыша» заявили, что не устраивали вечеринок

Прокуратура проводит проверку по сообщению о дискотеке в разгар пандемии
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Бар работает с соблюдением всех норм. Фото: Артем РогачевБар работает с соблюдением всех норм. Фото: Артем Рогачев
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Барнаульский бар «Крыша» проверят после видео вечеринки на летней веранде. Ранее местные каналы сообщали, что в конце прошлой недели там устроили массовую вечеринку. Несмотря на то, что она проходила на открытом воздухе, и столы были расставлены по правилам, ни о какой дистанции нет и речи. Однако, по словам арт-директора заведения Артема Рогачева, видео было снято еще в прошлые годы.

Напомним, на кадрах ролика видно, как у столов толпятся люди, некоторые из гостей курят кальяны. В связи с этим у многих местных СМИ появились вопросы, ведь по указу губернатора проведение массовых мероприятий, как и курение кальянов, запрещено.

- По данному сообщению прокуратура по Центральному району Барнаула проводит проверку, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь краевого ведомства Мария Антошкина.

Проверку, по словам Артема Рогачева, проводит не только прокуратура, но и Роспотребнадзор. Однако бар работает без нарушений, поэтому и бояться им нечего.

- Все санитарно-эпидемические нормы соблюдаются с самого открытия. Да, проверки проводятся, у заведения очень много «хейта», много кто выкладывает видео, но мы работаем далеко не первый год, и несложно найти кучу видео прошлых лет, выложить их и написать. Провокация ясна, но с чьей стороны – мы не знаем. Проверки проходят каждый день, и никакой указ губернатора мы не нарушаем. У нас нет сейчас вечеринок: люди спокойно сидят, едят, играет спокойная музыка, - отметил мужчина.

Представитель бара добавил, что столы стоят на расстоянии около трех метров друг от друга: от сидящего за одним столом гостя до другого – полтора метра. Единственный момент, который заведение не может проконтролировать – огромные очереди желающих войти.

Кроме того, некоторые барнаульцы пожаловались на шум, доносящийся с «летника» бара. Но, как оказалось, у «Крыши» со звукоизоляцией проблем нет, а громкая музыка – дело рук автомобилистов, которые поздней ночью собираются в районе Старого базара. Последний раз читатель «Комсомолки» рассказал, что утихомирить любителей битов удалось лишь после вызова полиции.

Шум на проспекте Ленина.Автор: Жанна Селезнева

Напомним, ранее прокуратура сообщила о проверках в отношении двух клубов на Ае и развлекательного комплекса в Барнауле: первые два устроили массовые дискотеки в разгар пандемии, а третий планировал провести вечеринку у бассейна в честь Ивана Купала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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