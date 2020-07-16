2020-07-16T10:31:00+03:00
Общество

Пандемический театр: бийчанка без маски скандалила в магазинах на камеру

Полное видео «шоппинга» она выложила в сеть
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Бийчанка без маски скандалила в магазинах на камеруБийчанка без маски скандалила в магазинах на камеруФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае уже как неделю ужесточили масочный режим, и теперь магазины не могут обслуживать покупателей без средств защиты. Многие жители региона с возмущением восприняли такие меры и продолжают настаивать на том, что это противоречит их правам. В Бийске женщина, не веря в существование указа, решила пройтись по магазинам наукограда без маски. Что из этого вышло – в материале «Комсомолки».

Все свои похождения, собранные в видеоролик, женщина назвала «Пандемическим театром». Сюжет и вправду напоминает театр, ведь автор видео изначально понимала, что продавцы откажут ей в обслуживании, и начинала устраивать сцену за сценой.

Пандемический театр.О том, как нарушаются права человека в торговых центрах г. Бийска

- Кто вам запретил? Какое начальство. Обслужите меня, пожалуйста. Никакого указа нет, я все это видела – подписи нет. У вас публичный товар, вы должны меня обслужить. По моим религиозным соображениям я не могу надевать маску. Вы ущемляете мои религиозные права? - спрашивает женщина продавца на видео.

Далее на кадрах видно, как к кассе подходит молодой человек без маски, и ему предлагают купить средства защиты, на что женщина говорит: «Вот, рабы уже подчиняются».

Подобные ситуации женщина снимает и в других магазинах Бийска. В принципе, схема одна и та же: отказ в обслуживании – выяснение причин отказа – просьба вызвать начальство или подать жалобную книгу. Уговаривая кассиров продать товар, женщина приводит разные оправдания того, что она без маски: фиктивный указ, религиозные убеждения, аллергия.

На последних кадрах мы видим фотографии записей в жалобных книгах, а также скриншот документа о потребительских правах. Заканчивает видео женщина фразой из первой советской азбуки «Долой неграмотность: Букварь для взрослых»: «Мы не рабы, рабы - немы». Кстати, Роспотребнадзор уже ранее заявлял, что отказы в обслуживании со стороны кассиров правомерны.

Напомним, нарушителям масочного режима в крае грозят немаленькие штрафы: для гражданских – от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Не удивительно, что магазины так трепетны в соблюдении режима, ведь мало кому захочется отдать такие деньги. При этом, многие из них предлагают покупателям купить маски или предоставляют их бесплатно, но, как видно в ролике, даже это не мешает потребителям покачать свои права.

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По данным Роспотребнадзора, никакого ущемления прав потребителей тут нет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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