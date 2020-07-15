2020-07-15T17:21:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 июля 2020: рекордный прирост новых случаев COVID-19, всего больных более 6500

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 16 июля 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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Медик.Медик.Фото: Олег УКЛАДОВ
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За минувшие сутки в Барнауле выявили 66 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 246 человек. Это самый высокий прирост в регионе с начала пандемии. Общее число зараженных в настоящее время составляет 6540, сообщает региональный оперштаб.

Данные на 23:00 15 июля (https://yandex.ru/covid19/stat)

Данные на 23:00 15 июля (https://yandex.ru/covid19/stat)

Кроме Барнаула новые случаи также зафиксировали в следующих городах и районах края: Алтайский район – 1, Бийск – 58, Баевский район – 1, Благовещенский район – 5, Бурлинский район – 1, Белокуриха – 4, Залесовский район – 2, Заринск – 5, Камень-на-Оби – 3, Михайловский район – 29, Новоалтайск – 23, Павловский район – 1, Первомайский район – 11, Ребрихинский район – 5, Романовский район – 1, Рубцовск – 2, Смоленский район – 4, Солонешенский район – 1, Славгород – 5, Тальменский район – 12, Троицкий район – 1, Топчихинский район – 1, Табунский район – 2, Усть-Калманский – 1, Шипуновский район – 1.

Из общего числа заболевших 153 случая – завозные, 3423 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, 1048 – у больных внебольничной пневмонией, 2165 – у заболевших ОРВИ, в 3327 случаях – бессимптомное течение.

Тяжелобольных пациентов – 97, на аппарате ИВЛ – 23. Всего выздоровело 4135 человек (3727 взрослых; 408 детей).

Данные на 15 июля (фото: оперштаб АК)

Данные на 15 июля (фото: оперштаб АК)

За сутки скончалось 6 человек с коронавирусом, 3 – от COVID-19, 3 – от иных причин смерти. Всего за весь период пандемии в крае скончалось 136 человек с коронаиврусом, в том числе 57 случаев от COVID-19, 76 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Отдых подождет

Этим летом из-за эпидобстановке загородные детские лагеря не заработают в Алтайском крае. Специалисты региона провели большую работу по подготовке учреждений к приему детей. В полном объеме выполнили все предписания надзорных органов, однако в итоге из-за пандемии решили не рисковать здоровьем отдыхающих.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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