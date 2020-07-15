«Начихавшие» на маски жители Алтая возмущены отказами в обслуживании

В конце прошлой недели по решению оперштаба и губернатора Алтайского края Виктора Томенко в регионе ужесточили масочный режим. Так, теперь злостным нарушителям грозит немаленький штраф: как гражданским, так и юридическим лицам. Запрет на обслуживание посетителей без масок в магазинах поделил население на два лагеря: тех, кто считает меру необходимой и оправданной, и тех, кто заявляет о нарушении их прав. «Комсомолка» решила разобраться в этой ситуации.

Без маски никуда

На дверях алтайских магазинов появились объявления: «Вход без масок запрещен», «Без масок не обслуживаем» и так далее. По этому поводу в социальных сетях спор идет не на шутку. Противники масочного режима сыплют историями о том, как в кассе железнодорожного вокзала в Барнауле не продали билет, а в магазины хоть и пускают без маски, но продавать что-либо отказываются.

По указу губернатора маски носить обязательно в магазинах, аптеках, общественном транспорте и других общественных местах. Но, к примеру, не всем нравится перспектива ехать в маске в автобусе, да еще и в такую аномальную жару.

- Без кондиционеров в маршрутке переполненной и в маске? Извините, но я пас, - пишет Алина Черненко в паблике «Барнаул 22».

В общем, каждый из «бунтующих» настаивает на одном – это нарушение потребительских прав.

Однако есть и те, кто готов надеть маску, лишь бы пандемия поскорее прошла.

- Я не понимаю, в чём проблема или трудность купить маску и носить её с собой, особенно, если собираешься в магазин. Надел маску перед магазином, спокойно, без нервотрепки купил, вышел и снял. И живёшь дальше, радуешься жизни. Но некоторые готовы устроить скандал, писать письма в инстанции, потратив кучу нервов и времени. Каждому своё, - недоумевает Алексей Гудков.

Потребитель всегда прав?

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю еще в начале пандемии разъясняло, что отказ в обслуживании в этом случае оправдан.

- При наличии принятого нормативного правового акта, возлагающего на физических лиц обязанность ношения маски в определенных местах, подобное требование становится предписанием, подразумевающим его безусловное соблюдение всеми теми лицами, кому оно адресовано, - отметили в Роспотребнадзоре.

Именно такой указ и издал губернатор края Виктор Томенко, поэтому торговые объекты вправе отказывать покупателям без масок и это не будет рассматриваться, как ущемление прав потребителей.

Напомним, за нарушение масочного режима гражданам грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

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