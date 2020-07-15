Общественники предложили дать алтайским больницам имена заслуженных врачей

Общественники Алтайского края обратились к губернатору Виктору Томенко, а также министру здравоохранения края Дмитрию Попову с инициативой присвоить больницам региона имена заслуженных врачей.

По их мнению, называть клиники именами тех врачей, которые их прославили – это хорошая традиция.

– Эпидемия COVID-19, охватившая весь мир в этом году, заставила людей по-другому взглянуть на профессию врача. Люди снова увидели в медицинском работнике настоящего героя, достойного наград и почестей, – говорит Игорь Берг, представитель общественной организации «Гражданский патруль».

Если говорить конкретно о нашем регионе, то общественники выдвинули несколько идей. К примеру, Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, в простонародье 1-й городской, присвоить имя заслуженного врача РСФСР, выдающегося хирурга Александра Чеглецова. Когда-то он лично работал в этой клинике, был заведующим отделением неотложной хирургии и травматологии. Он первым в Барнауле применил обезболивание, а также в 1936 году первым провел операцию на сердце. Помимо этого он является пионером в крае по операциям на легких. По мнению общественников, было бы логичным перенести памятный знак в его честь, выполненный в виде вазы, с проспекта Ленина, 72 к зданию одного из корпусов больницы.

Другое предложение касается Городской больницы №11. Ей можно присвоить имя выдающегося врача и теоретика медицины Зиновия Баркагана. В свое время именно он организовал кафедру пропедевтики внутренних болезней в медицинском университете. Она располагается как раз на базе горбольницы. А в 60-х Зиновий Соломонович создал один из первых в стране центров по диагностике и лечению нарушений гемостаза. Также он и его сотрудники разработали систему оригинальных методов диагностики и лечения синдрома невынашивания беременности. И это далеко не полный список его достижений.

Перинатальному центру «ДАР» предлагают присвоить имя основателя государственной службы родовспоможения на Алтае Александра Смирнова. Более ста лет назад он создал на свои собственные средства первый частный роддом. Впоследствии на его базе появился государственный роддом.

Конечно, по словам краеведа Данила Дегтярева, Смирнов не был непосредственно сотрудником «ДАРа» (центр открылся в конце 2016 года), но достижения медика значимы и не могут оставаться незамеченными для истории края.

– Считаем присвоение его имени именно данному учреждению наиболее обоснованным. Оно сейчас является ведущим в крае медицинским учреждением в области родовспоможения и поэтому достойно носить имя основателя этого направления медицины в нашем регионе, – подчеркивает Дегтярев.