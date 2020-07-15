Взятки гладки. Алтайский бизнесмен отрицает, что подкупил госинспектора

Гендиректора ООО «Строй-Мастер» Александра Трепакова собираются судить за взятку должностному лицо. По версии следствия, в 2016 году он дал 40 тысяч рублей представителю Государственной инспекции Алтайского края за акт итоговой проверки газового объекта. Тот за вознаграждение указал только одно нарушение, несмотря на наличие других. Однако Трепаков свою вину отрицает. Как рассказал бизнесмен изданию «Политсибру», он не только не давал взятку, но у него даже не было мотива это делать.

Давал деньги в долг, а не за услугу

Александр Трепаков говорит, что поводом для преследования стало уголовное дело 2017 года. Тогда инспектора государственного стройнадзора Сергея Венигору обвинили в получении взятки. В деле фигурировала компания «Строй-Мастер». Якобы Трепаков передал Венигоре 40 тысяч рублей, из них 15 – лично и еще 25 через сотрудника, чтобы «замять» нарушения на объекте. Обвиняемый отрицает факт взятки. По поводу первой части «транша» вообще ни доказательств конкретных нет, ни даже точной даты передачи денег.

– Знаете, почему Вернигора не «вспомнил» конкретный день? Потому что тогда я мог бы представить алиби и, разумеется, доказал бы свою непричастность к делу. Потому что никаких денег ему не давали, - заявил Трепаков.

А 25 тысяч рублей его сотрудник одолжил Венигоре на лечение отца. Тот тяжело болел, и Венигора просил нескольких знакомых помочь с деньгами. Причем после он вернул долг.

Во взятке не было смысла

По краевому законодательству Госинспекция вообще не должна предоставлять никаких актов проверки на такой газовый объект, как у компании «Строй-Мастер» в Советском районе, по которому заведено дело. Она не имеет права контролировать строительство, выдавать какие-либо разрешения и проводить экспертизу. Получается, что взятку Трепаков дал за акт, который попросту не нужен, и вообще его не должны выдавать, а указанные в нем нарушения, по словам собеседника, просто не существуют.

– Зачем мне давать взятку за документ, который мало того, что мне не нужен, но который они даже не имеют права выдавать. При том, что передача денег якобы произошла в сентябре и октябре 2016 года, хотя объект был построен еще в феврале 2016 года, - пояснил обвиняемый

Из-за чего тогда весь сыр-бор?

Трепаков уверен, что его компанию просто хотят вытеснить с рынка госзакупок. Ведь после приговора Вернигоре на ООО «Строй-Мастер» наложили штраф, и компания не могла участвовать в госзаказе. Срок заканчивается, вот и появилось второе уголовное дело, чтобы предприятие снова попало в черный список.

Бизнесмен свою вину отрицает, сейчас он ждет суда.

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