Коронавирус в Алтайском крае на 15 июля 2020: жителей штрафуют за нарушение масочного режима

Коронавирус в Алтайском крае не снижает темп. Каждый день в регионе регистрируют около 200 зараженных. Минувшие сутки не стали исключением. По данным оперштаба, в крае зарегистрировали ещё 238 заражённых. За весь период пандемии коронавируса заразились свыше шести тысяч человек.

Данные на 23:00 14 июля (https://yandex.ru/covid19/stat)

Выздоровевших тоже немало. За последние сутки из больниц выписался 151 пациент. Общее число выздоровевших составило 4011. Лечение продолжают более двух тысяч.

За сутки в Алтайском крае зафиксировали четыре смерти заболевших, которым ранее диагностировали коронавирус.

Данные на 23:00 14 июля (фото: оперштаб АК)

Всего с начала эпидемии в регионе скончались 130 человек, у которых выявили коронавирус. COVID-19 стал причиной смерти у 54 человек, у 73 – иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе.

Нарушение масочного режима

Несмотря на ужесточение масочного режима, многие жители Алтайского края и организации продолжают игнорировать предписанные требования. Так, в Бийске на автоперевозчиков составили 17 протоколов за нарушение масочного режима. 15 из них направили в суд. Сами предприниматели не согласны с такими мерами. Тем не менее сотрудники МВД в Бийске собираются выписывать протоколы и на граждан, которые находятся в транспорте без маски.

За данное административное нарушение предусмотрены штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. Суммы внушительные, поэтому всех граждан еще раз призываю соблюдать масочный режим, — комментирует представитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

Всего в крае по данным на 10 июля было составлено 125 протоколов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

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