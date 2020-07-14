2020-07-14T11:22:04+03:00
Общество

Скончался бывший руководитель барнаульского «Динамо» Геннадий Галкин

Он умер утром 12 июля
Татьяна ГЕЙНРИХ
Поделиться:
Геннадий Галкин.(фото: Алтайский спорт)Геннадий Галкин.(фото: Алтайский спорт)
Изменить размер текста:

На 72-м году жизни умер Геннадий Галкин, бывший многолетний руководитель спортклуба «Динамо». Как сообщает «Алтайский спорт», смерть настигла его утром 12 июля. Геннадий Григорьевич лежал в больнице, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина смерти не уточняется.

Галкин в середине 80-х годов был председателем краевой федерации хоккея, затем взял руководство спортивным клубом «Динамо», а после и одноименной футбольной команды. Кроме того, он участвовал в ликвидации последствий аварии на атомной станции в Чернобыле в должности замполита роты.

– Были в той ситуации и свои плюсы, – говорил он о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в интервью «Российской газете», – Ликвидаторы увидели свои истинные возможности, познали цену себе, окружающим людям, государству. Самые потаенные черты характера проявляются только в экстремальных условиях. Старая житейская мудрость - человек познается в беде. За три месяца там я узнал о природе человека, может быть, больше, чем за всю остальную жизнь.

Геннадий Галкин возглавил спортклуб «Динамо» с самого момента его образования в 1991 году. Через четыре года в клуб была передана футбольная команда. В 2001 году Галкину пришлось уйти на волне критики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На бийских автоперевозчиков составляют протоколы за нарушение масочного режима
В Барнауле ищут подрядчика, который благоустроит парк «Изумрудный»
В темной-темной комнате: в Барнауле выставили на продажу черную квартиру
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 4011
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Барнауле дезинфицируют детские площадки
ВТБ оказал поддержку клиентам более чем на 1,6 трлн рублей
ВТБ в июне нарастил выдачу ипотеки в 1,5 раза
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 130
Директор Алтайского филиала Россельхозбанка избран членом Совета Союза КФХ края
В Алтайском крае отправить посылку на почте можно за пару минут
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 14 июля 2020 года составило 6294