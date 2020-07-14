Скончался бывший руководитель барнаульского «Динамо» Геннадий Галкин

На 72-м году жизни умер Геннадий Галкин, бывший многолетний руководитель спортклуба «Динамо». Как сообщает «Алтайский спорт», смерть настигла его утром 12 июля. Геннадий Григорьевич лежал в больнице, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причина смерти не уточняется.

Галкин в середине 80-х годов был председателем краевой федерации хоккея, затем взял руководство спортивным клубом «Динамо», а после и одноименной футбольной команды. Кроме того, он участвовал в ликвидации последствий аварии на атомной станции в Чернобыле в должности замполита роты.

– Были в той ситуации и свои плюсы, – говорил он о ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в интервью «Российской газете», – Ликвидаторы увидели свои истинные возможности, познали цену себе, окружающим людям, государству. Самые потаенные черты характера проявляются только в экстремальных условиях. Старая житейская мудрость - человек познается в беде. За три месяца там я узнал о природе человека, может быть, больше, чем за всю остальную жизнь.

Геннадий Галкин возглавил спортклуб «Динамо» с самого момента его образования в 1991 году. Через четыре года в клуб была передана футбольная команда. В 2001 году Галкину пришлось уйти на волне критики.