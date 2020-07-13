Коронавирус в Алтайском крае на 14 июля 2020: число зараженных перевалило за шесть тысяч

По данным на 14 июля 2020 года, коронавирус в Алтайском крае продолжает стремительно набирать обороты. На сегодняшний день число зараженных перевалило за шесть тысяч человек.

За минувшие сутки прирост составил 235 человек. При этом выписались их ковидных госпиталей 37 взрослых пациентов (общее число выздоровевших - 3860). Лечение продолжают более двух тысяч человек. Из них в тяжелом состоянии находятся 98. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 26.

Данные на 23.00 13 июля 2020 года (фото: https://yandex.ru/covid19)

По словам начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Ларисы Зубовой, активное распространение в том числе произошло из-за жаркой погоды. Люди отправились отдыхать, стали чаще встречаться с друзьями, больше времени проводить с близкими. К тому же после того, как начался первый этап снятия ограничений многие предприятия возобновили свою работу. Как следствие, в транспорте, на улице и в общественных местах стало больше людей.

– Самое главное, мы считаем, что граждане расслабились и перестали соблюдать масочный режим. Предприятия их обслуживают без ношения масок. Те юридические лица, которые сейчас возобновляют деятельность, нарушают эти требования, – подчеркнула Лариса Зубова.

Данные на 23.00 13 июля 2020 года (фото: оперштаб АК)

В настоящее же время требования значительно ужесточили и редко встретишь магазин, в котором покупателей без масок обслуживают. Продавцы либо вежливо отказывают, либо предлагают на кассе приобрести средства индивидуальной защиты.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, в последнее время идет прирост пациентов с признаками ковидной пневмонии.

– Это утяжеление того инфекционного процесса, который распространяется в Алтайском крае. Основная масса, более 40% заболевших, в Барнауле, – отметил министр.

В случае ухудшения ситуации, в ковидных госпиталях будут развернуты дополнительные места.

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