COVID-19 выявили еще у 13 человек из студотряда в Змеиногорске

У 13 студентов из отряда, где умер 18-летний парень, обнаружили коронавирус, все они проходят лечение. Также стала известна точная причина смерти молодого человека. Об этом на пресс-конференции 13 июля сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов и начальник отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной краевого управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.

Напомним, бойцы студенческого отряда приехал в Змеиногорск на сбор ягод и проживали в одном общежитии. Вскоре один из студентов, 18-летний парень, почувствовал себя плохо, но обратился за помощью через несколько дней, когда уже было слишком поздно.

– Основная причина смерти – это все-таки коронавирусная инфекция, пневмония вызванная ею. Течение заболевания достаточно интенсивное. Здесь мы фиксируем позднее обращение за медицинской помощью. При сборе анамнеза выяснилось, что он болен уже несколько дней, более четырех суток, и не обращался за медпомощью. Все это привело к такому агрессивному течению заболевания и, увы, к такому исходу, – сказал Дмитрий Попов.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

Он добавил, что всего в Алтайском крае в возрасте от 31 до 50 лет умерло три человека с COVID-19. Летальных случаев в более молодом возрасте не зафиксировано, не считая смерти этого студента.

Другие заболевшие

Из 126 студентов, проживающих в общежитии в Змеиногорске, где произошла вспышка, коронавирус подтвержден у 13 человек. Ребята получают лечение, их состояние стабильное. В основном, это легкое течение заболевания с невысокой температурой.

– Организовано амбулаторное ведение части студентов. Все обсерваторы закреплены за медицинскими организациями, поликлиниками, определены ответственные и взаимодействие со студентами в части измерения температуры и оценки состояния здоровья, все это выполняется. Помимо этого назначено лечение для госпитализированных, – сказал глава Минздрава Алтайского края.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время 99 студентов находятся в обсерваторе в одном из общежитий медуниверситета в Барнауле, девять – в Бийске. Кроме того, 9 июля 16 человек с клиническими проявлениями по итогам обследования были вывезены в инфекционное отделение ЦРБ Змеиногорска.

Некоторые студенты с подтвержденным COVID-19 остаются в обсерваторе, они разобщены с другими ребятами, у которых нет положительного теста. Студенты находятся на разных этажах, за ними наблюдают.

Тесты у контактных лиц без симптомов и клинических проявлений COVID-19, по санитарным правилам, будут брать на восьмой-десятый день, это 15-16 июля.

Кто ответит за случившееся

Сейчас специалисты проводят проверку предприятия, где работали студенты.

– Что касается деятельности других отрядов, то в крае их несколько. Всего там работают 1205 студентов, в основном это крестьянско-фермерские хозяйства. Мы готовим предписания о проведении санитарно-профилактических мероприятий, чтобы исключить в дальнейшем подобную ситуацию, – отметила представитель Роспотребнадзора.

Напомним, ранее мы сообщали, что стройотрядовцы работали по трудовым договорам. Для них в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора должны были организовать безопасные условия, в том числе провести профилактические мероприятия. В Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность. Об этом рассказала руководитель регионального штаба Алтайского регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Маргарита Котовщикова.

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