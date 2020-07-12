Коронавирус в Алтайском крае на 13 июля 2020: число зараженных приблизилось к 6000

Коронавирус в Алтайском крае на 13 июля 2020: сегодня число заболевших может перешагнуть порог в 6000. В настоящее время в регионе подтвержден 5821 случай.

- Из общего числа заболевших 153 случая – завозные, 3110 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 895 – у больных внебольничной пневмонией, 1906 – у заболевших ОРВИ, в 3020 случаях – бессимптомное течение, - рассказали в региональном оперштабе по профилактике инфекции.

Большая часть инфицированных уже выздоровели. На данный момент лечение продолжают чуть больше 1,8 тыс. человек.

Также в крае продолжает расти число летальных исходов. Накануне стало известно, что еще два пациента с коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии подтверждено 122 смерти.

За прошедшую неделю ежедневно в крае выявляли более 200 случаев, тогда как еще месяц назад ежедневный прирост был на уровне 70 случаев. Власти неоднократно говорили, что такие большие цифры стали следствием безответственности жителей края, которые пренебрегают мерами безопасности.

В конце недели было принято решение об ужесточении контроля за ношением масок. Так, например, в магазинах отказываются обслуживать посетителей без маски либо просят надеть одноразовые маски, заготовленные специально для покупателей.

Такая же ситуация теперь и на железнодорожном вокзале в Барнауле. В РЖД рассказали, что посетителей без масок не только не пускают в здание, но и не продают им билеты в кассах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

COVID-19: На Алтае ужесточают масочный режим и разрешают рыночную торговлю

На заседании штаба предложено не пускать в магазины, транспорт и аптеки граждан без масок (подробнее)