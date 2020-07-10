2020-07-10T16:51:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 июля 2020: первое место по России в рейтинге коэффициентов распространения

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 июля 2020 года
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Число зараженных перевалило за 5 тысяч.Число зараженных перевалило за 5 тысяч.Фото: Олег УКЛАДОВ
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C каждым днем в Алтайском крае увеличивается число зараженных коронавирусом. За последние сутки поставлен новый рекорд – выявлено 240 инфицированных. Общее число заболевших достигло 5361. Большая часть из них зарегистрирована в Барнауле. За время в краевой столице у 2654 человек был диагностирован COVID-19.

Выписаны по выздоровлению 3676 пациентов, за минувшие сутки выздоровели еще 109 человек. Скончались 119 больных.

Данные на 23.00 10 июля. Фото: Оперштаб АК

Данные на 23.00 10 июля. Фото: Оперштаб АК

Самый высокий коэффициент в России

С таким ежедневным приростом регион занял первое место по России в рейтинге коэффициентов распространения коронавируса. Рейтинг рассчитывают исходя из отношения числа новых случаев выявленных заражений за последние четыре дня к числу новых заражений за предыдущие четыре дня.

У Алтайского края коэффициент 2,04. На втором месте Чукотский АО, третье место – Еврейская АО.

Данные на 23.00 10 июля. Фото: yandex.ru/covid19

Данные на 23.00 10 июля. Фото: yandex.ru/covid19

Смерть студента

8 июля в Алтайском крае умер студент, зараженный коронавирусом. Он работал на сборе ягод в студенческом отряде в Змеиногорске. Его увезли с высокой температурой в барнаульскую горбольницу №5, где он скончался.

Известно, что около 130 студентов алтайских вузов приехали в змеиногорск, чтобы работать на местном предприятии. Студенты проживали в общежитии. Несколько человек накануне заболели ОРВИ. Сейчас 16 студентов лечатся больницах Змеиногорска и Барнаула. У них держится температура около 37,2 градусов. Двух отправят на КТ легких в Рубцовск. Остальных студентов ночью вывезли в обсерваторы края.

Ужесточение масочного режима

10 июля губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес в « противокоронавирусный» указ решение об усилении контроля за соблюдением масочного режима. Теперь организациям и индивидуальным предпринимателям запрещено обслуживать и предоставлять услуги посетителям без масок. Также в магазинах обязаны следить за соблюдением дистанции между клиентами не менее 1,5 метров.

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У остальных студотряда COVID-19 пока не подтвержден (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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