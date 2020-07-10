2020-07-10T07:55:27+03:00
Общество

«Относятся как к скотам»: призывники жалуются на жуткие условия в барнаульском военкомате

Новобранцы ждут отправки к местам службы
Иван ОЛЕКСЮК
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Призыв на АлтаеПризыв на Алтае
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- Они уже сутки сидят на улице, ждут на картонках, это притом, что вчера такая жуткая гроза была, - рассказывает обратившаяся в редакцию «КП-Барнаул» мама одного из новобранцев. – Не то, что не спят, даже прилечь нормально не могут – негде. На одну кровать приходится по два-три человека.

В Алтайском крае сейчас идет призывная компания. Из-за ситуации с коронавирусом призывников сначала отправляли на обсервацию в барнаульскую гостиницу «Колос», из краевого военкомата на улице Папанинцев они должны отправиться к местам службы.

Призыв на Алтае (КП-Барнаул).

- Чтобы зарядить телефон, нужно заплатить 150 рублей. И не факт еще, что потом зарядка и мобильный вернутся владельцу, - говорит женщина, попросившая не называть ее имени.

Жительница краевой столицы переслала сообщения сына:

- Тут к нам относятся как к скоту, спим втроем на одноместной койке. В душ нормально не сходить, и туалет хуже, чем на вокзалах. Никакой адекватный человек в армию не захочет при таких условиях.

В пятницу, 10 июля, по словам матери, на «Папанку» доставили еще около 100 человек новобранцев.

В краевом военкомате пока от комментариев воздержались, пообещав разъяснить ситуацию в ближайшее время.

- Давайте поговорим чуть попозже. Прямо сейчас отправляем 200 человек, нужно проследить за этим, - рассказал начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военного комиссариата Алтайского края Андрей Круглов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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