2020-07-09T19:21:04+03:00
Коронавирус Covid-19

COVID-19: На Алтае ужесточают масочный режим и разрешают рыночную торговлю

Соответствующий указ будет подготовлен в ближайшее время
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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На Алтае ужесточают масочный режимНа Алтае ужесточают масочный режимФото: Олег УКЛАДОВ
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Сегодня, 9 июля, на заседании регионального Оперативного штаба по профилактике коронавируса были предложены новые «противокоронавирусные» меры, как ужесточающие, так и ослабляющие действующий режим. Так, в крае будут строже следить за соблюдением масочным режимом, а также разрешат розничную торговлю на рынках и тренировки профессиональных спортсменов.

Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, на заседании штаба предложено не будут пускать в магазины, транспорт и аптеки граждан без масок. Об этом и ранее говорилось в указе губернатора Виктора Томенко от 8 мая, когда ввели масочный режим. Однако на деле, как власти неоднократно заявляли, многие игнорируют соблюдение режима, что и повлекло за собой рост заболеваемости.

Что касается розничной торговли, то вскоре разрешат продавать текстиль, одежду, обувь и прочие товары «в нестационарных объектах и рынках».

Наконец, власти края дают «зеленый свет» профессиональному спорту. Так, отныне разрешается подготовка к соревнования спортсменам, которые входят в сборные команды Алтайского края, группы высшего спортивного мастерства.

- С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на заседании штаба принято решение детально изучить внесённые предложения с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Алтайскому края. Рассмотренные инициативы будут учтены при подготовке новой редакции указа губернатора о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, - отметили в штабе.

Напомним, за последние дни ежедневный прирост инфицированных ковидом бьет рекорды. К примеру, за прошедшие сутки было выявлено 224 случая. Общее число зараженных уже перевалило за 5000.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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