Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 июля 2020: 3 новых ковидных госпиталя открыли из-за роста числа больных

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 июля 2020: число зараженных перевалило за 5000. Кроме того, за прошлые сутки был зарегистрирован рекордный прирост инфицированных – плюс 224 человека. В связи с этим, краевые власти приняли решение открыть дополнительно три ковидных госпиталя.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, на этой неделе было развернуто еще 246 коек для ковидных больных. По 20 из них – в новых ковидных госпиталях в Михайловском и Тальменском районах. Там будут лечить пациентов с легким течением болезни. Еще один госпиталь откроют на базе инфекционного отделения Змеиногорской больницы.

Данные на 9 июля. Фото: Оперштаб Алтайского края

- Мы зашли в достаточно серьезный эпидемический процесс, и тяжесть заболевания усугубилась - мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения, - пояснил Попов на заседании в правительстве края.

Данные на 9 июля 2020. Фото: yandex.ru/covid19/

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, губернатор Алтайского края Виктор Томенко также поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп по борьбе с коронавирусом. Они будут проверять потенциальные очаги заражения и, таким образом, предупреждать распространение инфекции.

Напомним, из общего числа зарегистрированных случаев заражения 3567 человек уже выписаны из больниц. Продолжают лечение в настоящее время 1437 пациентов.

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