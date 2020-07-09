2020-07-09T14:50:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 июля 2020: 3 новых ковидных госпиталя открыли из-за роста числа больных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 10 июля 2020 года
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
3 новых ковидных госпиталя открыли из-за роста числа больных3 новых ковидных госпиталя открыли из-за роста числа больныхФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 10 июля 2020: число зараженных перевалило за 5000. Кроме того, за прошлые сутки был зарегистрирован рекордный прирост инфицированных – плюс 224 человека. В связи с этим, краевые власти приняли решение открыть дополнительно три ковидных госпиталя.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, на этой неделе было развернуто еще 246 коек для ковидных больных. По 20 из них – в новых ковидных госпиталях в Михайловском и Тальменском районах. Там будут лечить пациентов с легким течением болезни. Еще один госпиталь откроют на базе инфекционного отделения Змеиногорской больницы.

Данные на 9 июля. Фото: Оперштаб Алтайского края

Данные на 9 июля. Фото: Оперштаб Алтайского края

- Мы зашли в достаточно серьезный эпидемический процесс, и тяжесть заболевания усугубилась - мы видим тяжелых пациентов, которых сегодня не можем транспортировать из районов. Реанимационную помощь начинаем оказывать в районах края. Мы заходим на пиковые показатели - это такой индикатор, который характеризует течение эпидпроцессов. Надеемся, что в течение этой и следующей недели зафиксируем эти показатели, но при этом они крайне тяжелые для системы здравоохранения, - пояснил Попов на заседании в правительстве края.

Данные на 9 июля 2020. Фото: yandex.ru/covid19/

Данные на 9 июля 2020. Фото: yandex.ru/covid19/

Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, губернатор Алтайского края Виктор Томенко также поручил возобновить работу межведомственных рабочих групп по борьбе с коронавирусом. Они будут проверять потенциальные очаги заражения и, таким образом, предупреждать распространение инфекции.

Напомним, из общего числа зарегистрированных случаев заражения 3567 человек уже выписаны из больниц. Продолжают лечение в настоящее время 1437 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус

Нескольким работникам пришлось сдать тест (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Алтайском крае 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
В центре Барнаула из-за сильного ливня и урагана отключился свет
Жара и дожди будут "гостить" на Алтае еще трое суток
Режим ЧС из-за засухи ввели на территории 59 районов и двух городских округов
В Сростках в день рождения Шукшина откроют две выставки
В Алтайском крае развернули еще 246 коек для больных коронавирусом
Главврач барнаульской поликлиники лишился должности после скандала с зарплатами
Рассматривать апелляцию по ЕГЭ в Алтайском крае будут дистанционно
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 3567
Барнаульские питомцы могут принять участие в ТВ-шоу «Лучший пес»
Число умерших из-за коронавируса в Алтайском крае на 9 июля 2020 составило 117
В Барнауле увеличили количество рейдов на водоемах из-за роста числа утонувших
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 9 июля 2020 года составило 5121
У сотрудников администрации Зонального района подозревают коронавирус
Дом на селе должен стать комфортнее и современнее
В Барнауле проведут второй этап испытаний теплосетей на прочность
Мошенник под видом сотрудника банка «развел» очередную жительницу Алтайского края
Экс-замминистра здравоохранения Алтайского края пойдет под суд за взятку
Один человек погиб и четверо пострадали в аварии на бийской трассе
Соцсети: на барнаульском «Ковше» утонул ребенок
На Алтае временно изменится расписание пригородных поездов
Глава барнаульского комитета по предпринимательству покинул свой пост
На участке шоссе Ленточный бор ограничат движение
В Бийске устранили канализационную аварию, угрожающую экологии
Число умерших от коронавируса в Алтайском крае на 8 июля 2020: 113
В Барнауле полицейские проверили дикие пляжи