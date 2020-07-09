За не тот Доширак и плохие оценки в школе: в Заринске отчим два года избивал падчерицу

Послушаешь следователя, и волосы встают дыбом: 26-летний житель Заринска почти два года избивал 9-летнюю падчерицу проводом, палками и просто руками за малейшие проступки или когда девочка пыталась защитить от него мать во время очередной вспышки ярости. Женщина в итоге все равно погибла – после очередного избиения она просто захлебнулась собственной кровью.

Под горячую руку

Сейчас в отношении мужчины завершено расследование уголовного дела по статье об истязании. Детей (одна из которых - дочь супруги от предыдущего брака) после смерти женщины забрала себе ее сестра. Когда они рассказали тете, как жили раньше, женщина обратилась в правоохранительные органы.

- Мужчина, с декабря 2017 по май 2019 года, систематически причинял 9-ти летней девочке физические и нравственные страдания путем нанесения побоев. Так, за низкую школьную успеваемость и непослушание он избивал несовершеннолетнюю, в том числе электрическим проводом, обувью и деревянной палкой, - сообщает региональный Следственный комитет.

Девочке попадало буквально за все: например, однажды она купила в магазине лапшу быстрого приготовления не того вида. Чаще всего, конечно, ребенок страдал, пытаясь разнять дерущихся родителей. В ходе следствия удалось установить только пять фактов истязания, в реальности их могло быть намного больше.

- Один раз девочка убежала к дедушке, где пряталась, пока родители выясняли отношения. Обвиняемый пришел туда и избил ребенка. Другие три случаи произошли, когда ребенок пытался успокоить ссорящихся родителей, - говорит следователь по делу Никита Гомзяков.

Сейчас дело направлено в суд. Если его вина по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего) будет доказана, его могут лишить свободы на срок до семи лет.

Убийство матери

За смерть жены мужчину осудили в начале этого года, дали два года колонии-поселения. Небольшой срок связан с тем, что его действия квалифицировали по п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), а не 111 статье УК, к примеру, где ответственность намного суровее.

Как уверял мужчина в суде, супруга постоянно пила, не ночевала дома, не занималась воспитанием детей, изменяла ему и сама провоцировала с ним конфликты. Бывало, что в ходе ссор хваталась за нож. Он не раз просил жену пройти курс лечения от алкогольной зависимости, но та отказывалась, боялась, что её из-за этого могут лишить родительских прав. Жена постоянно просила у него прощения за свое поведение, однако затем всё повторялось. По его словам, вместе они пили редко, в основном она выпивала на пилораме со своими коллегами.

В июне прошлого года мужчина в компании супруги и друзей в своем доме распивали спиртное. При этом мужчина просил женщину не злоупотреблять, однако его не послушалась и напилась. Из-за этого произошла ссора, в ходе которой мужчина на протяжении нескольких часов избивал жену, в том числе табуретом и резиновой битой. Он нанес жене около 100 ударов по телу и голове, а затем лег спать. Наутро он обнаружил, что супруга не подает признаков жизни, после чего вызвал скорую медицинскую помощь, которая констатировала смерть женщины.

Опекуны-садисты

По данным регионального Следственного комитета, с начала года, в суд направили порядка пяти подобных уголовных дел, когда опекуны или родители избивали детей. Один из самых громких случаев произошел также в Заринске.

62-летняя опекунша, у которой было пятеро детей, могла избить их за любую шалость – плохие оценки, порванная одежда, неубранный ночной горшок или взятая без спроса со стола еда. Женщина ставила детей на колени и заставляла подолгу оставаться в таком положении, выливала содержимое горшков и грязную воду на голову. Все это длилось на протяжении почти четырех лет.

Не так давно в Горняке бабушка истязала своего 7-летнего внука и запирала его в погребе дома, связав при этом руки и ноги ребенка. Она была его опекуном, сейчас мальчика забрали из семьи.

В Залесовском районе опекунша систематически наносила побои девочке и ее младшему брату – била ремнем, электрическими шнурами и другими предметами. Доказано 30 эпизодов насилия над детьми по малозначительным поводам – за неудовлетворительные оценки, плохую уборку дома, неприготовление пищи и многое другое.

Комментарий специалиста

«Некоторые родители до сих пор думают, что поркой делают детям лучше»

Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае:

- Еще сто лет назад во всем мире это было абсолютно нормальным воспитывать ребенка ремнем, некоторые родители до сих пор думают, что порка нужна во благо детей. Но это заблуждение, нет ни одного исследования, которое бы подтверждало, что насилие помогает детям лучше социализироваться или учиться. Этим можно нанести только вред. К сожалению, мы до сих пор фиксируем подобные факты. Посмотрите на статистику: в прошлом году 41 ребенок пострадал от преступных посягательств со стороны близких. Четверо – в результате убийств, пятеро в результате неосторожного причинения смерти, двое в результате умышленного причинения тяжкого вреда здоровья. Девять несовершеннолетних стали жертвами истязаний, 18 признаны потерпевшими в результате половых преступлений.

Мы отслеживаем эти факты, взаимодействуем с органами правопорядка, МЧС и другими структурами. Стараемся выявлять нарушение прав детей и по косвенным признакам, например, в школе могут заметить, что ребенок себя иначе ведет и, возможно, это признак проблем в семье. Есть методика, и она работает, но полностью искоренить это можно лишь повышая общую культуру и правосознание.

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