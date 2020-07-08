2020-07-08T14:01:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 9 июля 2020: ярко выраженные симптомы прослеживаются у 70 процентов заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 9 июля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Число умерших на эту дату составило 113 человекЧисло умерших на эту дату составило 113 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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По последним новостям на 9 июля 2020 года, в Алтайском крае число зараженных приблизилось к 5 тыс. Врачи бьют тревогу – становится меньше бессимптомников. Значит ли это, что вирус стал более агрессивным, сказать пока нельзя.

По словам регионального министра здравоохранения, ситуация усугубляется клиническими тяжелыми пневмониями, которые проявляются в виде разных симптомов.

Данные на 23 часа 8 июля 2020 (фото: yandex.ru/covid19/)

Данные на 23 часа 8 июля 2020 (фото: yandex.ru/covid19/)

За последние сутки было выявлено 188 заболевших коронавирусом, четверо погибли, выздоровело 123 пациента. В тяжелом состоянии находятся 93 человека, на аппарате ИВЛ - 21. За все время пандемии в регионе скончалось 113 человек, в том числе 49 случаев от COVID-19, 61 случай – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

Рост числа заболевших объясняется активностью жителей, которые посещают летние кафе, турбазы, отдыхают на стихийных пляжах, которые не должны работать. Уровень заболеваемости по контакту с носителями снижается. На прежнем уровне остается число зараженных пенсионеров. Это связано с тем, что дачники приезжают в города, чтобы продавать свой урожай.

На этой неделе состоится заседание оперативного штаба, на котором могут принять решение об ограничениях – введутся ли очередные послабления или, наоборот, ужесточат меры, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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