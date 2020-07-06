Грязь и антисанитария: Роспотребнадзор провел проверку в эпицентре распространения коронавируса в Республике Алтай

Специалисты республиканского управления Роспотребнадзора провели проверку в самом сложном с точки зрения эпидемиологической обстановки районе – в Кош-Агачком.

По данным оперативного штаба региона, на утро 6 июля 2020 года в районе зарегистрировано уже 494 случаев заболевания и по-прежнему ежедневно здесь выявляют наибольшее число инфицированных. Во время недавней проверки специалистов Роспотребнадзора стало понятно в чем дело, почему так происходит.

- Сотрудники Роспотребнадзора были удивлены большому числу людей в общественных местах. Куда бы ни заходили санитарные врачи, везде много людей. О разобщении и самоизоляции здесь не слышали, а если слышали, то делают вид, что это для всех, но только не для жителей района, - рассказывают в ведомстве.

Свою проверку инспекторы начали с отделения одного из банков в селе Кош-Агач. Ранее здесь были выявлены инфицированные сотрудники. Сейчас клиентов обслуживают три специалиста, при этом в основном зале посетителей принимают по всем правилам: пускают по два человека. Зато в зале банкоматов 24/7 не протолкнуться. О социальной дистанции клиенты как будто забыли. Разметка на полу говорит о том, что одновременно там могут находиться не более десяти человек, но на деле их в четыре раза больше.

- При этом вместо дезинфекции – на полу комки грязи, - добавляют в ведомстве.

В итоге специалистам Роспотребнадзора с полицией и администрацией района пришлось буквально выгонять людей на улицу. В самом банке также выявились нарушения по запасу дезинфицирующих средств. Необходимого пятидневного запаса там нет. Максимум хватит на полтора дня. Только после запроса в головной офис в Горно-Алтайск, отделению доставили необходимые препараты.

Помимо этого сотрудники не составили график уборки помещений офиса, за обработкой рук посетителей никто не следит, журнал здоровья работников никто не ведет.

По результатам проверки был составлен протокол об административном правонарушении.

Совершенно иная ситуация оказалась в соседнем офисе подразделения другого банка в Кош-Агаче: на входе клиентов встречал охранник с бесконтактным термометром, далее он предлагает обработать руки антисептиком, в зале соблюдается чистота и дистанция, есть запас дезсредств, состояние здоровья сотрудников контролируется. В общем – никаких претензий.

Антисанитария в торговых точках районаФото: предоставлено пресс-службой

С общепитом тоже все оказалось не так хорошо: узнав о грядущей проверке, на популярном среди местных рынке «Рахат» многие лавки попросту закрылись. В супермаркете «Айсауле» поначалу нареканий не было: на входе комиссию встретила женщина с антисептическим раствором.

- На столе у нее лежал запас одноразовых масок и перчаток, которые предлагались посетителям, не имевших личных средств индивидуальной защиты, - также говорят в пресс-службе.

При этом в торговом зале транслировалась запись о соблюдении мер безопасности, но ту же дистанция мало кто соблюдает. Однако хуже всего обстановка оказалась в зоне холодильного оборудования:

- На полу месиво из грязи, рядом с холодильной витриной стул с изорванным сиденьем, за холодильными шкафами - сломанные ящики, пыль, ломаные стулья; в неисправном холодильнике при температуре +18 С хранилась молочная продукция (+2…+6), и даже стерилизованная молочная продукция, которая может храниться при температуре до +25 имела признаки порчи (бомбаж), - отмечают в ведомстве.

В итоге на утилизацию отправили три тележки продуктов. По итогам проверки на управляющую торговой точки был составлен протокол, а ее хозяина пригласили в управление для составления протокола об административном правонарушении.

И такая картина, как в этом супермаркете, обнаружилась в некоторых других торговых точках района.