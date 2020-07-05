Коронавирус в Барнауле, последние новости на 6 июля 2020: число летальных случаев достигло 100
Прирост заболевших коронавирусом в Алтайском крае набирает обороты. По данным на 5 июля количество инфицированных выросло еще на 115 человек. За весь период зарегистрировано 4414 случаев заражения. В том числе 438 детей до 17 лет. В Барнауле коронавирусом заболели 2206 человек.
По данным регионального оперштаба, новые случаи обнаружены в Барнауле – 56 человек, в Рубцовске – 17, в Михайловском районе – 13, в Бийске – семь, в Павловском районе – пять, в Смоленском районе – три заболевших, по два в Кулундинском, Курьинском, Локтевском районе, в Алейске, Белокурихе, Новоалтайске, Егорьевском, Поспелихинском, Рубцовском, Тальменском и Целинном районах – по одному человеку.
Данные на 23 часа 5 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19)
В крае умерли 100 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус. За последние сутки зафиксировано еще три летальных случая. В двух из них причиной смерти стал COVID-19, в еще одном установлены иные причины смерти.
Число выздоровевших тоже растет. За последние сутки в Алтайском крае выписались из больниц еще 43 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Таким образом, общее число вылечившихся по данным на 5 июля составило 3218 человек. Продолжают лечение 1026 инфицированных.
Статистика на 5 июля 2020 года (фото: минздрав АК)
Всего в регионе на коронавирусную инфекцию обследовано более 212 тыс. человек, находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 1508 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция свыше, чем для 32 тыс. человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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