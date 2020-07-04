Жара и дожди: синоптики рассказали, какой будет погода на выходных в Алтайском крае

В некоторых районах Алтайского края на этих выходных, 4 и 5 июля, прогнозируют дожди и грозы. При этом в регионе по-прежнему действует штормовое предупреждение: до воскресенья местами синоптики обещают аномально жаркую погоду – максимальные температуры воздуха составят +30... +36 градусов.

Также в крае с 4 по 6 июля сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Погода в субботу

Ночью 4 июля в регионе температура воздуха составит +12...+17 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

В краевой столице ночью будет +15...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +22...+27 градусов, местами +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +25...+27 градусов. Во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Погода в воскресенье

Ночью 5 июля в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В краевой столице ночью будет +14...+16 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

Днем 5 июля в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов, местами по западу до +31 градуса. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, град. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +24...+26. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 5-10 м/с.

Важно!

В региональном МЧС напоминают, что главная опасность во время жары – перегревание. При сильном или длительном действии солнца возможен тепловой удар. Основные симптомы – сухостьь во рту, сильная жажда, возможно даже потеря сознания, остановка дыхания и сердца.

Одежда в жаркую погоду должна быть легкая, из натуральных волокон, минимум синтетики, из светлых тканей. Светлые тона отражают солнечный свет, а темные наоборот поглощают его. Также не нужно забывать о головном уборе.

– Чтобы избежать теплового удара не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень. Постарайтесь свести к минимуму нахождение в общественном транспорте. Жара и духота в замкнутом пространстве могут спровоцировать головокружение и обмороки, а инфекции в подобных условиях распространяются гораздо быстрее и живут гораздо дольше, чем в осеннюю слякотную погоду или в зимние холода, – отмечают в в МЧС Алтайского края.

Ранее мы сообщали, что спад жары ожидается в начале следующей недели. При этом все равно будет по-летнему тепло. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +17 до +24 градусов.

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