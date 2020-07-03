2020-07-03T08:41:50+03:00
Общество

На Алтае 6% жителей признались, что пьют больше нормы

В реальности показатель может быть намного выше
Иван ОЛЕКСЮК
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Данные основаны на результатах обследования состояния здоровья.Данные основаны на результатах обследования состояния здоровья.Фото: Олег УКЛАДОВ
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- За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники, - вспоминают слова известного персонажа «Бриллиантовой руки» сотрудники Иркутскстата, которые подсчитали процент пьющих па регионам.

Данные основаны на результатах обследования состояния здоровья, согласно которым, только шесть процентов жителей Алтайского края признались, что пьют больше нормы. Это, кстати, один из самых высоких показателей по СФО.

- Недельная норма, позволяющая не скатиться в бездну алкоголизма, в пересчете на чистый спирт, для мужчин составляет 168 граммов, женщинам – вдвое меньше, - пишет Иркутскстат.

Как говорят бывалые алтайские журналисты (вспоминая исключительно статистику, а не свой опыт), пьют в нашем регионе намного больше. А озвученные шесть процентов – это лишь те, кто не постеснялся признаться в пагубной привычке.

За разъяснением мы обратились к наркологу Татьяне Мурановой, заместителю главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера.

- За последние три-пять лет мы наблюдаем снижение в области алкоголизации. Объективный критерий, по которому мы можем судить о проблеме, это алкогольные психозы, после которых человек попадает к специалисту. Сейчас общее число официально зарегистрированных людей с наркологическим расстройствами составляет порядка 40 тыс. человек по краю. Из них около 32 тысяч имеют проблемы с алкоголем, - говорит специалист.

Тем не менее, если раньше к наркологам попадало порядка 1 тыс. человек в год, то сейчас это число почти вдвое меньше. А вот еще реальные цифры и показатели: ежегодно правоохранительные органы привозят наркологам на освидетельствование из общественных мест и по подозрению на пьянство за рулем 32 тыс. человек по краю. У 26 тысяч из них состояние опьянения подтверждается.

- Скорая помощь только по Барнаулу оказывается помощь 18-20 тысячам пациентам, которые обращаются к ним в состоянии опьянения. Все это говорит о высоком уровне алкоголизации, - считает нарколог.

Кстати, по итогам рейтинга «Трезвой России», который учитывает реальные факты (число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, статистические данные и прочее), Алтайский край занимает 35 место по России.

- Это не самый плохой результат, тем не менее, показатели алкоголизации по краю выше средних по России, - говорит Татьяна Юрьевна.

Стоит отметить, что во время изоляции в связи с коронавирусом, число обращений в наркологический диспансер сократилось – еще бы, под присмотром у жены особо не забалуешь…

ИСТОЧНИК KP.RU

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