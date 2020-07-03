Жители многоэтажки в Барнауле выживают дворового тренера и его воспитанников

Пока все говорят о том, что детей нужно вытаскивать из гаджетов, и приучать к спорту, некоторые барнаульцы пытаются выдворить детей со спортплощадки. На днях в соцсетях появился ролик с конфликтом двух жильцов многоэтажки с тренером хоккейного клуба «Ледовая дружина» Игорем Макаровым. Видео в паблик «Барнаул 22» «слила» одна из родительниц юного хоккеиста из команды. По словам женщины, мужчины приехали на велосипедах и всячески пытались помешать детской тренировке. Впрочем, палки в колеса детского спорта они вставляют не в первый раз.

С электрошокером на руке

- 24 июня в 19:00 воспитанники клуба как обычно собрались на площадке. Тренер расставил шашки и колёса, дети надели ролики, но тренировка не началась. А всё потому, что на хоккейную площадку заехали два велосипедиста (в возрасте примерно от 30 лет и, по свидетельствам очевидцев, не совсем трезвые) с требованием покинуть территорию, так как они собственники квартир рядом стоящего дома и их не устраивают эти занятия! Сбивали шашки, чуть не наехали на ноги одному из воспитанников, громко и грубо общались с тренером, называя его «существом», - пишет мама одного из спортсменов.

На кадрах видео один из мужчин, действительно, обращается к тренеру «Ты существо». По словам тренера Игоря Макарова, у него уже есть административный штраф за прошлую сцену.

- У нас уже был конфликт с одним из этих мужчин. Человек неадекватный ворвался, угрожал, кричал. Под курткой на руке у него висел большой электрошокер. Тогда мне его удалось выдворить, родители вызвали полицию. Уже состоялся закрытый суд, ему выписали административный штраф. С какой целью человек это делает – непонятно. Я боюсь за детей, - отметил мужчина.

К слову, Игорь Макаров несколько лет назад основал в квартале «Лазурный» в детском хоккейном клубе «Ледовая дружина». Дети от четырех до восьми лет занимаются там бесплатно, все воспитанники – жители соседних от площадки домов. Тренер круглый год присматривает и ухаживает за площадкой на основании безвозмездного договора с управляющей компанией. Зимой, к примеру, заливает лед – благодаря этому и по субботам и воскресеньям для жителей квартала бесплатно работает каток. Все коммунальные услуги мужчина оплачивает из своего кармана. Работы по благоустройству и расчистке территории тоже лежат на плечах тренера.

«Шум как от вокзала»

В комментариях под постом люди разделились на два лагеря – одни поддержали тренера, другие считают правыми жильцом. Например, со слов Кирилла Гуляева, от детских тренировок стоит «шум как от вокзала».

- Особенно зимой, когда они отрабатывают свое любимое упражнение - швырять шайбу в борт и смотреть, куда отскочит. А жители вокруг дома сидят и слушают это все, - говорит барнаулец.

- В данной ситуации есть смысл посмотреть, на чьей территории данная хоккейная площадка. Если эта территория принадлежит дому, то логично, что собственники могут быть против, ибо кто-то будет заниматься, а собственникам восстанавливать. Если хоккейный клуб хочет существовать, пусть проводят голосование, заключают договор аренды пользования общедомовым имуществом, оплачивают взносы, убирают и обслуживают данную территорию и занимаются, - высказалась Юлия Климова.

В итоге, сейчас тренер планирует вновь обратиться в полицию, так как опасается за благополучие детей. Родители, в свою очередь, надеются на поддержку администрации города и общественности. Но ясно одно, без конструктивного разговора жильцов и руководства команды, эту проблему не решить.

Комментарий специалиста

Петр Кобзаренко, председатель комитета по физической культуре и спорту города:

- Специалисты уже провели проверку по данному сообщению в соцсети и заключили, что тренировочный процесс в команде соответствует всем требованиям. За другие моменты этой ситуации отвечают иные службы.

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