Алтайские деревья включат в реестр самых удивительных в России

Самые большие деревья Алтайского края могут войти в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Краевая программа «Усынови заказник» планирует принять участие в программе «Деревья – памятники живой Природы», пишет пресс-служба Минприроды региона.

В ведомстве отмечают, что вековые деревья – это настоящие живые чудеса, поражающие своей высотой, размером кроны, толщиной ствола, уверенностью и мощью. Все старые экземпляры следует охранять. Это важно с эстетической, научной и природоохранной точки зрения.

- Все выявленные вековые деревья стоит брать на учет, а в некоторых местах даже объявлять памятниками природы местного значения. Внести наши алтайские деревья-патриархи в Национальный реестр старовозрастных деревьев России – идея, которую мы обязательно реализуем совместно с нашими активистами и партнерами, – рассказывает Людмила Пожидаева, координатор краевой программы «Усынови заказник».

Проект по поиску старовозрастных деревьев в Алтайском крае и их охране запустили в прошлом году. На интерактивную карту уже внесли 72 хвойных дерева. В списке лиственница, кедр, сосна, ель, пихта и 7 лиственных пород – тополь, береза, ива.

Значимые экземпляры

Самую большую сосну (обхват ствола 520 см) нашел Владимир Трушников, егерь-государственный инспектор. Наиболее мощный кедр (обхват ствола 476 см) и самую большую пихту (обхват ствола 272 см) обнаружили и охраняют вместе с руководителем Лолой Смирновой активисты экологического клуба «Юный натуралист». А наиболее большую лиственницу (обхват ствола 327 см) увидел Сергей Байдуков, егерь-государственный инспектор.

Кроме того, могучую ель (обхват ствола 330 см) отыскал Сергей Замков, натуралист и фотограф, активист Клуба исследователей природы Алтая AltaiNature.

Размеры всех этих деревьев, действительно, впечатляют!

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