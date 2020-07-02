«В штатном режиме»: алтайский минобр рассказал, как начнется новый учебный год

Если выпускники этого года еще доучивают то, что не успели запомнить или понять во время учебного года и готовятся к ЕГЭ, то младшие классы вовсю отдыхают и наверняка не думают о том, что их ждет завтра. А вот родители на днях сильно забеспокоились, когда узнали, что в крае могут оставить дистанционное образование. Впрочем, на проверку это оказались слухами.

- Это только слухи. Говорить о том, что будет происходить со сферой образования, мы можем только при наличии нормативных документов. А на сегодняшний день документов, подтверждающих, что учебный год в России и Алтайском крае начнется с удаленного обучения, нет, - говорит Наталья Полосина, начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края. – Учебный год начнется «в штатном режиме» 1 сентября.

Кстати, школы уже начали готовиться к следующему учебному году: деньги выделены, учебная литература закупается. Однако какой уже год спорным остается вопрос покупки рабочих тетрадей. Кто-то считает, что они просто необходимы, родители же негодуют: зачастую они просто лежат без дела весь год.

- В последнее время мы очень часто рекомендуем педагогам не использовать напечатанные рабочие тетради, либо использовать их в крайнем случае, либо готовить задания для детей иными методами. Единственное «но» в этом вопросе – это прописи для первых классов, - добавляет специалист минобра.

Конечно, в сложившихся обстоятельствах, когда по большому счету дети почти полгода не увидят своих педагогов и одноклассников, им будет сложно вернуться к привычному ритму жизни и снова сесть за парту. Но сделать это придется – хотят они этого или нет.

- Конечно, будет сложно и родителям и педагогам. Хотя им непросто пришлось, и когда мы переходили на удаленное образование. Но все же так как дети большее время проводили в школе, и те требования, которые к ним там предъявляли, они для них не новы. Плюс к этому заключается в том, что в четвертой четверти они не отдыхали, а обучались. Это была некая мера ответственности и для детей, и для родителей, и для педагогов. Единственное, с чем родителям все же придется поработать – это чисто психологически, - заверяет Наталья Полосина.

Специалисты советуют начинать вводить ребенка в «рабочий» режим где-то за две недели до старта учебного года. То есть его постепенно приучают вставать раньше, и раньше ложиться спать. Можно даже делать это постепенно, чтобы не возникало стрессовых состояний. Так можно начинать читать и пересказывать книги, повторять буквы или элементарные правила счета и т.п.

После того, как начнется учебный год, предполагается, что первым делом учителя повторят со школьниками ранее пройденный материал. Это делается для того, чтобы выявить и устранить пробелы в знаниях. Так что оценочного характера проверочные работы не будут носить. В первую очередь это подсказка для педагога.

- Если же мы говорим именно о первоклассниках, то еще раз напоминаю, что с 1 июля можно подать заявление о зачислении в школу, которая находится не по месту жительства. Его можно подать как удаленно через портал вшколу.дети или принести лично в образовательную организацию, - добавляет собеседница.

Причем, по словам специалиста минобра, отказать в приеме ребенка не могут. Единственный веский аргумент – отсутствие мест.

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