2020-06-15T20:14:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 16 июня 2020: больницы и поликлиники готовятся к приему плановых пациентов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 16 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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На этой неделе начнут определять районы, в которых можно возобновить прием плановых пациентовНа этой неделе начнут определять районы, в которых можно возобновить прием плановых пациентовФото: Олег УКЛАДОВ
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Выявляемость коронавируса в Барнауле не снижает темпов. Так говорят последние новости на 16 июня 2020 года. Вместе с тем, в районах ситуация немного легче, а это значит, что там можно постепенно снимать ограничения.

По словам министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова, его ведомство совместно с региональным управлением Роспотребнадзора занимается проработкой возможного возобновления плановой медицинской помощи для населения в поликлиниках и стационарах. Правда в ближайшей перспективе такое реально лишь в районах. Как ранее сообщала «Комсомолка», проект приказа о пошаговых послаблениях уже готов.

- Исходя из эпидпроцесса, который происходит в муниципалитетах, районах Алтайского края, определили и подходы. Отдельно по городским округам и отдельно по муниципалитетам, относящимся к сельским территориям, - заявил Дмитрий Попов.

Уже на этой неделе профильные ведомства начнут определять территории, где можно открывать медицинские организации.

- И детям, и взрослым, и стоматологическая, и офтальмологическая помощь в данном проекте приказа предусмотрена. Мы не стоим на месте, смотрим эпидситуацию и принимаем пошаговые действия, - добавляет министр.

Вместе с тем, медики Диагностического центра Алтайского края отстояли свое право на получение стимулирующих выплат. Речь идет о сотрудниках, которые работают с ковидными пациентами. Они претендовали на получение доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку: врачи по 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал – по 50 тысяч. Решение о выплате было принято на региональном уровне. На днях врачи получили заслуженные надбавки сразу за два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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