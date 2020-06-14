2020-06-14T13:20:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 15 июня 2020 года: к аппаратам ИВЛ подключены 16 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 15 июня 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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Коронавирус в БарнаулеКоронавирус в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус хоть и не побежден, но уже уверенно отступает, уровень заражаемости по-прежнему высокий - примерно, по 70 человек в сутки, но неизменно растет и число выздоровевших.

Уровень заболеваемости

По состоянию на 15 июня 2020 года в Алтайском крае зарегистрировано почти 2,8 тыс. зараженных, из них 1599 человек уже излечились. Если смотреть на суточную картину, то прирост заболевших составил 69 новых случаев заражения, 129 выздоровели.

Почти в 700 случаях болезнь протекала в виде ОРВИ, в 1796 случаях наблюдалось бессимптомное течение. Состояние 37 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 16 больных. Как правило, тяжело переносят болезнь люди с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Карта распространения вируса

Большинство заболевших приходится на Барнаул, где самая высокая численность населения. За сутки в Новоалтайске и Рубцовске добавилось по семь заболевших, в Целинном районе выявили четырех заболевших, в Благовещенском - трех. По два новых случая заболевания зафиксировали в Бийске, Славгороде и Курьинском районе. По одному инфицированному зарегистрировали в Алейске, Заринске, Калманском, Кулундинском, Смоленском, Советском, Тюменцевском и Чарышском районах.

Смертность

По данным оперативного штаба Алтайского края, за все время пандемии в регионе скончалось 40 взрослых: 22 случая смерти от COVID-19, 16 случаев - иные причины смерти, по двум случаям проходит экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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