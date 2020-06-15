Столица мира? Барнаул оказался в конце рейтинга качества жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ составил очередной рейтинг качества жизни, проанализировав 75 городов страны с населением более 250 тыс. человек. Итоги подведены за первое полугодие.

На первом месте рейтинга находится Москва. Барнаул на 70 месте, а замыкает «парад» Чита.

- Надо отметить, что города, входящие в число лидеров по качеству жизни населения, отличаются значительной потребительской активностью, что свидетельствует о достаточно высоком уровне доходов жителей. В городах-лидерах невелика готовность к миграции – население, как правило, не готово переезжать на новое место жительства в поисках работы и лучшей жизни. В этих городах отмечается низкая конфликтность социальных отношений и высокая комфортность социальной среды, имеется достаточно высокое (по российским меркам) качество медицинского обслуживания, а также значительный интерес к образованию и культурным ценностям, - говорится в пояснении к рейтингу.

Составители рейтинга проанализировали следующие параметры:

Конфликтность экономических отношений

Сюда вышли такие показатели, как готовность баранульцев жаловаться и судиться, включая суды по поводу кредитов и страховых полисов. По этому показателю Барнаул набрал 57 баллов, Москва, для сравнения – 78 баллов.

Потребительская активность

Речь идет о готовности населения приобретать различные товары и услуги. По этому пункту у Барнаула 63 балла (Москва – 89). Попросту говоря, это прямое свидетельство об уровне доходов жителей.

Кстати, согласно статистике, средняя зарплата в Алтайском крае за первые три месяца этого года составила 27 624 рубля, барнаульцы получают чуть больше – в среднем около 37 тыс. рублей в месяц.

Москвичи в среднем зарабатывают 95 тыс. рублей.

Склонность к миграции

Еще один критерий, который учитывали составители рейтинга – готовность переселяться на новое место жительства в поисках высокого качества жизни и высокооплачиваемой работы.

В позиции «Низкая склонность к миграции» Барнаул набрал 38 баллов. Столица – 84 балла.

Хотя статистика уверяет, что в целом потери небольшие – чистая потеря жителей в Алтайском крае с учетом всех приехавших составляет - 567 человек.

Интерес к культуре и образованию

Здесь оценивалась готовность людей посещать музеи, выставки, их интерес к современному российскому искусству и т.п.

Барнаул – 65 баллов, лидер рейтинга Москва – 93 балла.

Кстати

По итогам 2019 года Барнаул занимал 20 место в рейтинге качества жизни. Правда, тогда анализировались другие параметры – работа коммунальщиков, состояние дорог и транспорта, работа местных властей и прочее.

Комментарий специалист

«Барнаул далеко не самое плохое место для жизни»

Владислав Вакаев, социолог:

- В вопросах рейтингов всегда возникает вопрос методологии – кто их составлял и как. В этом исследовании есть два объективных параметра – потребительская активность и уровень жизни. Это реальные цифры, от которых никуда не денешься. Остается только признать проблему и работать с ней. Другие пункты вызывают сомнение. Например, оценка интереса к культуре и образованию. или этот пункт: в числе лидеров с наименьшей склонностью к различным экономическим конфликтам и спорам, подразумевающим обращение в государственные органы, в первом полугодии оказались Стерлитамак и Грозный. Я считаю, что низкая конфликтность говорит, наоборот, о невозможности и отсутствии культуры отстаивать свои интересы. Кроме того, если говорить про Барнаул, мне кажется, тут уже сложился определенной имидж у жителей европейской части страны, что наш город – захолустье. Отсюда и возможное предвзятое отношение. Я видел много городов, и поверьте, Барнаул далеко не самое плохое место для жизни.

Читайте также

Алтайскому профессору-ортопеду предложили пойти в уборщики в связи с сокращением его должности

Региональный Следком проверит сообщение о сокращении врачей Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства. Ведущим врачам ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложили вакансии санитаров, уборщиков и дворников (далее)