Коронавирус в Барнауле, последние новости на 13 июня 2020: еще одна смерть медика

Алтайском крае коронавирус пока не думает отступать. За последние сутки в Алтайском крае вновь увеличилось количество заболевших – зарегистрировано 66 новых случаев.

Новые случаи инфицирования зафиксировали в Барнауле – 26 человек, в Кулундинском районе – семь, в Ребрихинском районе – пять, четыре случая выявлено в Бийске, по три – в Благовещенском, Тальменском, Каменском районах и Новоалтайске, по два в Павловском и Хабарском районах, в Алтайском, Бийском, Залесовском, Калманском, Советстком, Топчихинском, Целинном и Красногорском районах – прибавилось по одному новому заболевшему.

Выписалось из больниц чуть больше – 78 человек, однако день омрачился печальным известием – вновь два летальных исходов. Умер главный врач Железнодорожной больницы Александр Зальцман.

На протяжении нескольких дней Александр Григорьевич проходил лечение в госпитале Городской больницы №5. Минздрав Алтайского края сообщил, что причиной смерти стало тяжелое течение болезни. Зальцман отдал медицине 25 лет, был заслуженным врачом России и доктором наук. Губернатор региона Виктор Томенко выразил соболезнования его родным и близким.

Это вторая зарегистрированная смерть медика от коронавируса в Алтайском крае. Ранее умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко.

Всего в крае за весь период умерли 37 человек с коронавирусом, в том числе 20 пациентов скончались именно от COVID-19, в 15 случаях установлены иные причины смерти, два находятся на экспертизе. На данный момент в больницах 37 тяжелобольных пациентов, к аппарату ИВЛ подключены 16 человек.

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