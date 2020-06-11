2020-06-11T18:30:08+03:00
Общество

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 12 июня 2020: работа больницы скорой медпомощи, рост числа выздоровевших и заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 12 июня 2020 года
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 12 июня 2020 года выглядят следующим образом - Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи поэтапно возвращается к прежнему режиму работы, в крае число заболевших за сутки превысило количество выздоровевших.

Работа краевой больницы скорой медицинской помощи

Алтайская краевая клиническая больница скорой медицинской помощи (БСМП) после вспышки коронавируса поэтапно начинает возвращаться к прежнему режиму работы. С сегодняшнего дня там возобновят прием пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. Затем постепенно возобновится работа во всех отделениях, сообщает пресс-служба регионального Минздрава

Пока клиника работала как инфекционный госпиталь, в помещении сделали шлюзы, отделяющие «чистую» зону от «грязной». Готовясь к приему, экстренных пациентов в больнице разработали новые алгоритмы и инструкции, которые помогут предотвратить распространение инфекции внутри больницы.

Рост числа заболевших и выздоровевших

По данным на 11 июня, за прошедшие сутки выявлено 69 заболевших коронавирусом, выздоровело – 57 человек. Общее число инфицированных в крае - 2593, а выписанных пациентов - 1239

Новые случаи инфицирования зафиксировали в Барнауле - 37 человек, Советский - 7, Курьинский - 4, Калманский - 3, Мамонтовский - 3, Завьяловский - 2, Кулундинский районы- 2, Алейск, Бийск, Новоалтайск, Рубцовск, Благовещенский, Волчихинский, Егорьевский, Краснощековский, Михайловский, Павловский, Топчихинский районы - по одному инфицированному.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших - 132 случая – завозные (2 – из-за рубежа). 1798 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 278 – у больных внебольничной пневмонией, 631 – у заболевших ОРВИ, в 1684 случаях – бессимптомное течение.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции – 835 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 29923 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано более 136 тыс.человек.

Отметим, что за весь период пандемии в регионе скончались 35 взрослых с COVID-19, в том числе 19 случаев от COVID-19, 14 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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