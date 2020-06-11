Губернатор Виктор Томенко сдал 400 мл крови

11 июня губернатор Алтайского края Виктор стал донором. По его словам, в период пандемии банк донорской крови региона нуждается в пополнении. Поэтому Томенко решил подать пример и лично принял участие во всероссийской акции #ОставайсяДонором.

«Чувствую, что сделал хорошее дело»

Глава региона сдал кровь в мобильном комплексе Алтайского краевого центра крови, который в эти дни расположился в Барнауле на площади Сахарова. Перед забором крови Виктор Томенко предъявил паспорт, заполнил анкету донор и прошел несколько обязательных процедур: измерение температуры, обработку рук антисептиком, надел бахилы, перчатки и маску.

После этого у губернатора сначала взяли кровь на анализ для определения уровня гемоглобина и группы крови, а потом сделали донорский забор крови. Вся процедура продлилась около 10 минут.

- Многие люди донорами становятся не так как я сегодня: я разово пришел (хотя и получил предложение стать донором на постоянной основе). В принципе 400-450 миллилитров крови не чаще чем через 60 дней, судя по моему состоянию, - не такая сложная задача. И времени это немного занимает. Чувствую, что сделал какое-то хорошее дело. Кровь действительно востребована и на нее есть большой спрос. Такие акции – это приглашение к тому, чтобы люди принимали участие. Если ты здоров, если активен и по всем показаниям в состоянии быть донором – почему бы и нет? - заявил Виктор Томенко.

Отметим, что все желающие могут сдать кровь до 15 июня в рамках акции #ОставайсяДонором. Донору важно подготовиться с вечера: не кушать жирную и жареную пищу, хорошо выспаться, утром обязательно позавтракать, пить побольше жидкости. Губернатор сказал, что выполнил все эти рекомендации.

Как пандемия повлияла на доноров

До начала пандемии Алтайский краевой центр крови, включая филиалы в городах Бийске и Рубцовске, ежедневно посещало порядка 200 доноров. Для того, чтобы обеспечить потребность медицинских организаций в донорской крови и ее компонентах, необходимо, чтобы в центр крови Барнаула каждый день приходили 70-100 доноров.

В начале апреля из-за пандемии коронавируса число доноров уменьшилось, однако сейчас ситуация стабилизировалась. В центре крови выполняется весь комплекс мер по предотвращению распространения COVID-19 среди доноров и медработников.

- На данный момент наиболее востребованы такие компоненты донорской крови, как концентрат тромбоцитов и эритроциты. Потребность в тромбоконцентрате ежегодно возрастает, так как без этого компонента невозможно оказание высококвалифицированной медицинской помощи, - отмечают в пресс-службе правительства края.

Цифра

Ежедневно в регионе кровь сдают около 100 человек, что позволяет поддерживать запас донорской крови, жизненно необходимый для медицинских учреждений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

“Ежу понятно”: губернатор Томенко прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Информация об этом появляется в Telegram-каналах (подробнее)