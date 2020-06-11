Как и где проголосовать за присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести»

С 25 июня по 1 июля барнаульцы смогут проголосовать за присвоение краевой столице почетного звания «Город трудовой доблести». Голосование пройдет на 135 счетных участках, которые совпадают с избирательными. Если вы придете на участок 1 июля, то сможете принять участие одновременно и в референдуме по поправкам в Конституцию, и поддержать родной город.

В голосовании могут принять участие барнаульцы с 14 лет. Горожанам предложат ответить на вопрос «Вы поддерживаете предложение о присвоении городу Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести»?».

Барнаул - Город трудовой доблести. Видео: Официальный YouTube-канал города Барнаула..

С 25 по 30 июня можно проголосовать на своих участках можно будет с 16.00 до 20.00, а 1 июля – с 08.00 до 20.00. В мэрии уверяют, что все профилактические меры против распространения коронавируса будут соблюдены.

Напомним, в честь 75-летия Великой Победы Владимир Путин учредил почетное звание «Город трудовой доблести». Его присваивают населенным пунктам, где жители работали в тылу и внесли наибольший вклад в Победу. В Алтайском крае за это звание борются Барнаул, Новоалтайск, Бийск и Рубцовск. В городе, который получит это звание, будет установлена стела с изображением местного герба и текстом указа президента России о присвоении звания.

Справка КП

Во время войны в Барнаул эвакуировали 14 крупных предприятий. Работники заводов должны были в кратчайшие сроки наладить бесперебойный выпуск продукции для фронта. Кроме перенесенных промпредприятий, на выпуск военной продукции переориентировали и местное довоенное производство. Так, завод «Металлширпотреб» стал выпускать ручные гранаты, а ВРЗ — корпуса артиллерийских снарядов. Каждый второй патрон на фронте был выпущен в Барнауле на станкостроительном заводе. Каждый пятый танк Т-34 был оснащен двигателем, изготовленным на «Трансмаше».

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