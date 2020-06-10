Коронавирус в Барнауле, последние новости на 11 июня 2020: инфекция обнаружена в минфине, больница СМП возвращается в строй

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 11 июня 2020: наличие инфекции подтвердили у двух сотрудников краевого автономного учреждения «Алтайский центр финансовых исследований», работавших в краевом минфине. Также в Барнауле возвращают к привычной работе больницу скорой медицинской помощи, которую ранее перепрофилировали в ковидный госпиталь из-за массовой вспышки инфекции.

Работали с документами

Известно, что коронавирус нашли у сотрудников, которые работали с документами в здании правительства. Наличие инфекции подтверждено 8 и 9 июня. Сейчас они оба лечатся на дому и наблюдаются в поликлиниках по месту жительства.

- Специалистами управления Роспотребнадзора проведены стандартные для такого случая противоэпидемические мероприятия: эпидемиологами определен круг контактных лиц. Это 21 человек из числа сотрудников указанного учреждения и минфина края, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Сейчас всем контактным выдали постановление о двухнедельной самоизоляции. Через 8-10 дней они пройдут повторное обследование. В нескольких помещениях правительства проведена дезинфекция.

Травмоцентр открывает двери

Накануне стало известно, что краевая клиническая больница скорой медицинской помощи поэтапно начинает возвращаться к прежнему режиму работы. Учреждение считается единственным травмоцентром первого уровня в регионе.

В здании проходит тотальная заключительная дезинфекция, все сотрудники тестируются на коронавирус перед тем, как выйти на работу.

- За время функционирования в качестве инфекционного госпиталя была проведена большая работа по реорганизации деятельности с созданием шлюзов, «чистой» и «грязной» зоны. Работа велась в средствах индивидуальной защиты. Более чем за 120 лет существования это был первый опыт работы персонала больницы в условиях пандемии, - отметили в минздраве Алтайского края.

На первом этапе с 12 июня будет возобновлен прием пациентов с хирургической патологией и тяжелой сочетанной травмой. После этого постепенно начнут работать все другие профильные отделения.

В настоящее время в крае подтверждено более 2,5 тыс. случаев коронавируса. Большая часть из них приходится на Барнаул.

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