Коронавирус в Барнауле, последние новости на 10 июня 2020: бунт медиков

Ситуация с коронавирусом в Алтайском крае, по мнению властей, неустойчивая. Каждый день в регионе прибавляется порядка 70-80 новых заболевших. Минувшие сутки не стали исключением. В регионе зафиксировали 68 инфицированных COVID-19. При этом выписали из больниц на семь человек больше – 75 человек. Не обошлось и без летальных исходов. Скончались еще четыре пациента, у которых был диагностирован коронавирус.

Губернатор края Виктор Томенко обратил внимание на то, что снятие ограничений в регионе будет поэтапным и в случае ухудшения эпидобстановки возможен откат к прежним мерам ужесточения.

– Здесь у нас все довольно-таки неплохо и надежно. Тонкий момент, зависящий от многих факторов, - это распространение болезни. Если этот показатель будет выбиваться, то в принципе предусмотрены шаги по возврату к мерам ужесточения. Конечно, этого не хотелось бы, но если так будет развиваться ситуация, то придется делать, – сказал губернатор.

В регионе сохраняется масочный режим, социальное дистанцирование, запрет на массовые массовые мероприятия.

Петиция с требованием открыть роддом

Медики барнаульского роддома № 1 составили петицию, где требуют открыть клинику для приема рожениц, которую сейчас зарезервировали под места для ковидных пациентов. Текст обращения опубликован на сайте Change.org.

В конце мая клинике обнаружили коронавирус у роженицы, после этого роддом закрыли для приема пациентов. Из-за произошедшего руководство учреждения решило перенести ежегодную санобработку и дезинфекцию уже в мае, хотя изначально она была запланирована на август. Во время этой процедуры роддом закрывается. Ожидалось, что здесь начнут принимать пациенток с начала июня. Однако алтайский Минздрав еще не издал приказ об открытии роддома, объясняя это тем, что пока держит клинику в резерве.

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