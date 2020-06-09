Назад – в девяностые? Барнаул 2020

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки» Олег Укладов.

Обрубленные рыночные бюсты, обрушившиеся лестницы и карнизы, рухнувшие у мемориала горемычные алкоголики… Невольно вспоминаются знаменитые слова о разрухе в головах… Глядя на эти снимки в фейсбуке, кто-то даже спросил : «Это девяностые?»

- Нет, день сегодняшний, но как пахнуло… - грустно ответил фотокор.

Следующий комментатор под ником «Оптимист» саркастически добавил – « И день завтрашний, если ничего не изменится...»