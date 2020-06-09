2020-06-09T11:52:23+03:00
Общество

Назад – в девяностые? Барнаул 2020

Непарадный фоторепортаж корреспондента «Комсомолки»
Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки» Олег Укладов.«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки» Олег Укладов.Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки» Олег Укладов.

Обрубленные рыночные бюсты, обрушившиеся лестницы и карнизы, рухнувшие у мемориала горемычные алкоголики… Невольно вспоминаются знаменитые слова о разрухе в головах… Глядя на эти снимки в фейсбуке, кто-то даже спросил : «Это девяностые?»

- Нет, день сегодняшний, но как пахнуло… - грустно ответил фотокор.

Следующий комментатор под ником «Оптимист» саркастически добавил – « И день завтрашний, если ничего не изменится...»

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки». Фото: Олег УКЛАДОВ

«Барнаул - парадное» - так иронично назвал подборку черно-белых снимков фотокор «Комсомолки».Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мэр Барнаула призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 30
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора
В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке
Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
На благоустройство дворов и скверов в Новоалтайске выделили 34 миллиона рублей
Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным
Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно
Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли
Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой
На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру
На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе
Более 500 жилых домов остались без воды
Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы
Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай
Под Хабарами растет «живописная» свалка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390
Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома