Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 июня 2020: закрытие ковидных госпиталей

Коронавирус в Барнауле не снижает показателей выявляемости. Согласно последним новостям на 9 июня 2020 за минувшие сутки установили 71 новый случай.

Таким образом, общее число инфицированных в Алтайском крае составило 2390 человек, в том числе 233 ребенка до 17 лет включительно. Выздоровели 1026 человек. За прошедшие сутки из госпиталей выписали пять человек.

Некоторая положительная динамика есть. В частности отмечается, что в Змеиногорском районе ковидный госпиталь прекращает свою работу. Минздрав принял решение перевести его в формат обычной Центральной районной больницы.

Дело в том, что все инфицированные работники Корбалихинского рудника выздоровели, поэтому нецелесообразно держать более ста койко-мест. Новых инфицированных в районе нет, поэтому стационар переходит в свой прежний режим. При этом, разумеется, несколько койко-мест все же будет зарезервировано для ковидных пациентов.

Некоторые организации и предприятия уже воспользовались разрешением губернатора Алтайского края Виктор Томенко возобновить свою работу. Так барнаульский зоопарк уже в 10 утра распахнул, причем в прямом смысле слова, свои ворота. За день его посетили огромное количество человек. Несмотря на это, все исправно соблюдали меры безопасности: пускали только в масках и следили за социальной дистанцией.

Вообще, этот день, а точнее ночь, была волнительной в том числе для обитателей «Лесной сказки». Тигрица Багира так хотела обрадовать посетителей, что в ночь перед долгожданным открытием родила четырех тигрят.

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