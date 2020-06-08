2020-06-08T18:14:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 9 июня 2020: закрытие ковидных госпиталей

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 9 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Один из ковидных госпиталей уже закрылиОдин из ковидных госпиталей уже закрылиФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Барнауле не снижает показателей выявляемости. Согласно последним новостям на 9 июня 2020 за минувшие сутки установили 71 новый случай.

Таким образом, общее число инфицированных в Алтайском крае составило 2390 человек, в том числе 233 ребенка до 17 лет включительно. Выздоровели 1026 человек. За прошедшие сутки из госпиталей выписали пять человек.

Некоторая положительная динамика есть. В частности отмечается, что в Змеиногорском районе ковидный госпиталь прекращает свою работу. Минздрав принял решение перевести его в формат обычной Центральной районной больницы.

Дело в том, что все инфицированные работники Корбалихинского рудника выздоровели, поэтому нецелесообразно держать более ста койко-мест. Новых инфицированных в районе нет, поэтому стационар переходит в свой прежний режим. При этом, разумеется, несколько койко-мест все же будет зарезервировано для ковидных пациентов.

Некоторые организации и предприятия уже воспользовались разрешением губернатора Алтайского края Виктор Томенко возобновить свою работу. Так барнаульский зоопарк уже в 10 утра распахнул, причем в прямом смысле слова, свои ворота. За день его посетили огромное количество человек. Несмотря на это, все исправно соблюдали меры безопасности: пускали только в масках и следили за социальной дистанцией.

Вообще, этот день, а точнее ночь, была волнительной в том числе для обитателей «Лесной сказки». Тигрица Багира так хотела обрадовать посетителей, что в ночь перед долгожданным открытием родила четырех тигрят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы

Весной в Змеиногорском районе произошла вспышка коронавирусной инфекции на Корбалихинском руднике (подробнее)

Краевую больницу скорой медицинской помощи Барнаула готовят к приему экстренных больных

Ранее там произошла вспышка коронавируса, которую удалось оперативно устранить (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мэр Барнаула призвал застройщиков извиниться перед дольщиками за доставленные неудобства
Число умерших от коронавируса в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 30
Алтайский депутат прогнозирует вспышку туберкулеза
ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 9 июня 2020 года составило 2458
На Барнаулке установили улавливатель мусора
В Алтайском крае возбудили первое дело по сговору на молочном рынке
Россельхозбанк на Алтае расширил тарифную линейку РКО для бизнеса
На благоустройство дворов и скверов в Новоалтайске выделили 34 миллиона рублей
Медики барнаульского роддома №1 требуют открыть клинику
Барнаульцы рассказали о своих самых заветных мечтах
Послабления ограничений из-за коронавируса на Алтае могут отменить
Медсестра из Алтайского края пообщалась с Владимиром Путиным
Без резких движений: возвращаться к нормальной жизни в Алтайском крае будут поэтапно
Пенсионерка избила престарелую мать совком, кочергой и крышкой от кастрюли
Пьяный мужчина до смерти забил соседку лопатой
На Алтае злоумышленники украли музыкальные инструменты и аппаратуру
На Алтае установили личность вломившегося в микрофинансовую организацию мужчины
Учителей физики приглашают принять участие в краевом конкурсе
Более 500 жилых домов остались без воды
Ковидный госпиталь Змеиногорска переходит в формат обычной больницы
Шквалистый ветер и грозы идут на Алтай
Под Хабарами растет «живописная» свалка
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 1026
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 8 июня 2020 года составило 2390
Полиция задержала уличного художника, разрисовавшего граффити дома