Делобанк занял первое место в рейтинге мобильных банков для бизнеса в России

В опубликованном Международной ассоциацией бизнес-банкиров SME Banking Club рейтинге лучших мобильных банков для бизнеса Делобанк занял первое место в России по итогам 2019 года.

Рейтинг составлен на основе анализа функционала мобильных банков для бизнеса. Мобильные банки для бизнеса были ранжированы по их функциональности с учетом клиентских потребностей в финансовых и нефинансовых услугах.

«Одна из основных задач Делобанка – сделать все наши продукты максимально удобными для клиентов. Именно поэтому простота бизнес-процессов и процедур взаимодействия банка с клиентами, легкость и сокращение времени получения услуг являются фундаментальными основами нашей деятельности. Любую услугу Делобанка можно подключить через удобный интернет-банк или мобильное приложение», - говорит Ирина Кузьмина, директор по развитию Делобанка.