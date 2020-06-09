Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентов
Медучреждения Алтайского края начинают выводить из статуса ковидных госпиталей для того, чтобы начать плановый прием пациентов уже на этой неделе. Первыми такую работу возобновят детские поликлиники. Об этом на пресс-конференции 8 июня сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Министр отметил, что рассматривают поэтапность введения плановой работы поликлиник и стационаров Алтайского края. Для этого на прошлой неделе с управлением роспотребнадзора оговорили комплекс регламентирующих показателей медорганизаций для предупреждения распространения коронавируса.
Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентовФото: Олег УКЛАДОВ
В числе первых для планового приема откроются детские поликлиники. Впереди - санаторно-курортные и летние оздоровительные кампании, нужно проводить плановые медосмотры, избежать ажиотажа и очередей.
- Здесь нам совместно с коллегами из образования необходимо скоординировать эту работу, чтобы не сформировалась скученность в детских поликлиниках. Чтобы мы индивидуально отработали с каждым из родителей, когда и во сколько они могут прийти с ребенком, чтобы пройти необходимый объем обследований, - заявил министр
Прием в этих медучреждениях будут проводить только по предварительной записи. Нужно будет соблюдать определенные санитарно-эпидемиологические требования. После этого начнут работать и взрослые поликлиники, все будет зависеть от эпидобстановки в районах Алтайского края. Там постепенно будут вводить элементы планового приема.
В частности, уже сняли ограничения со Змеиногорской больницы и выводят ее на прежнюю работу. Также из базы зарезервированных госпиталей выведут больницу скорой помощи в Барнауле.
Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентовФото: Олег УКЛАДОВ
- В зависимости от улучшения эпидпроцесса мы будем снимать эти ограничения. Но однозначно будем советоваться с коллегами для того, чтобы нам не вызвать вспышечного развития событий, вы видите к чему это может приводить - закрытию целых медицинских организаций и ограничении как минимум на две недели, чтобы ликвидировать этот очаг, - заявил Дмитрий Попов.
Кроме того, в ближайшее время с учетом соблюдения всех требований по эпидбезопаности плановый прием смогут вести стоматологи.
Напомним, в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса лечебные учреждения долгое время работали в дистанционном режиме.
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 июня составляет 2390 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU