2020-06-08T18:57:10+03:00
Общество

Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентов

В числе первых для планового приема откроются детские поликлиники
САНТАЛОВ Константин
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Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентовАлтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентовФото: Олег УКЛАДОВ
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Медучреждения Алтайского края начинают выводить из статуса ковидных госпиталей для того, чтобы начать плановый прием пациентов уже на этой неделе. Первыми такую работу возобновят детские поликлиники. Об этом на пресс-конференции 8 июня сообщили министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Министр отметил, что рассматривают поэтапность введения плановой работы поликлиник и стационаров Алтайского края. Для этого на прошлой неделе с управлением роспотребнадзора оговорили комплекс регламентирующих показателей медорганизаций для предупреждения распространения коронавируса.

Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентовФото: Олег УКЛАДОВ

В числе первых для планового приема откроются детские поликлиники. Впереди - санаторно-курортные и летние оздоровительные кампании, нужно проводить плановые медосмотры, избежать ажиотажа и очередей.

- Здесь нам совместно с коллегами из образования необходимо скоординировать эту работу, чтобы не сформировалась скученность в детских поликлиниках. Чтобы мы индивидуально отработали с каждым из родителей, когда и во сколько они могут прийти с ребенком, чтобы пройти необходимый объем обследований, - заявил министр

Прием в этих медучреждениях будут проводить только по предварительной записи. Нужно будет соблюдать определенные санитарно-эпидемиологические требования. После этого начнут работать и взрослые поликлиники, все будет зависеть от эпидобстановки в районах Алтайского края. Там постепенно будут вводить элементы планового приема.

В частности, уже сняли ограничения со Змеиногорской больницы и выводят ее на прежнюю работу. Также из базы зарезервированных госпиталей выведут больницу скорой помощи в Барнауле.

Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские поликлиники возвращаются к плановому преиму пациентовФото: Олег УКЛАДОВ

- В зависимости от улучшения эпидпроцесса мы будем снимать эти ограничения. Но однозначно будем советоваться с коллегами для того, чтобы нам не вызвать вспышечного развития событий, вы видите к чему это может приводить - закрытию целых медицинских организаций и ограничении как минимум на две недели, чтобы ликвидировать этот очаг, - заявил Дмитрий Попов.

Кроме того, в ближайшее время с учетом соблюдения всех требований по эпидбезопаности плановый прием смогут вести стоматологи.

Напомним, в регионе в связи с угрозой распространения коронавируса лечебные учреждения долгое время работали в дистанционном режиме.

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 июня составляет 2390 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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