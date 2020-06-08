В общежитии, но без общества: как студенты-медики прожили три недели на карантине

– Как будто вышла из пещеры, – говорит студентка 3 курса лечебного факультета Мария Гломозда.

Маша, как и другие студенты, провела три недели на карантине в общежитии №3 Алтайского государственного медицинского университета. Первого заболевшего коронавирусом оттуда увезли в ковидный госпиталь 17 мая. А 18 числа здание закрыли на карантин – выйти и зайти в него было нельзя. И вот три недели истекли…

Однако не все студенты-медики смогли вдохнуть глоток «свободы» - изоляция для жильцов общежития №2 до сих пор продолжается.

На зеленый не заходи

Студентка Мария Гломозда – старшая на этаже в общежитии №3. Именно она все это время отвечала за раздачу еды и дезинфекцию. Каждое ее утро в последние три недели начиналось с сообщения – ей присылали смс, что нужно спускаться и забрать завтраки для всех.

– Спускалась на первый этаж, где шла граница зеленой и красной зон, – рассказывает Мария. – Через зеленую зону нам передавали пакеты с завтраком, мы их потом разносили студентам.

Кормили, как полагается, три раза в день. Сначала студенты обрадовались, что голодными не останутся и готовить самим не надо. Однако меню в полной мере устраивало не всех студентов.

– Не хватало каши. Давали, в основном, рис, гречку, макароны, перловку, один раз приготовили тушеную капусту. Про картошку вообще молчу, ее не было. Тем не менее, мы были все равно рады, что нас кормят, - говорят студенты.

У каждой комнаты в общежитии стоял стул, на котором Маша оставляла пакет едой - девушка стучала в дверь и уходила. Доставка была полностью бесконтактной, все стерильно – с маской на лице и в перчатках.

У каждой комнаты в общежитии стоял стул, на котором Маша оставляла пакет едой.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Выработался инстинкт

Студент 4 курса лечебного факультета АГМУ Григорий Баканов на период карантина остался в комнате совсем один.

– Было достаточно интересно получать еду. Сидишь, ждешь, к твоей комнате подходят, стучат… Знаете, это как у Павлова - есть учение о двух сигнальных системах. Я слышал «тук-тук» и понимал, что принесли еду, – говорит Григорий.

– Слюна не начинала вырабатываться от стука? – спрашиваем.

– Знаете, начинала, – смеется он. – В течение дня приходили ведь еще и медики. Стучат – слюна вырабатывается, смотрю на часы – понимаю: нет, не время «кормежки», значит, пришли узнать, как у меня дела со здоровьем.

Раз в сутки к студентам приходит врач, измеряет температуру. В течение дня проживающие сами ставят себе градусники по графику, который висит на каждой двери. Маша Гломозда рассказала, что у нескольких человек за период карантина была высокая температура, но по другой причине, их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Уборка четыре раза в день

На этаже в общежитии №3 Мария убиралась сама – устроилась на этот период карантина в клининговую компанию и даже получала за это деньги. Четыре раза в день она все дезинфицировала: двери, ручки, подоконники. Два раза в день мыла полы.

Дезинфекция проводилась четыре раза в день.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В комнатах студенты убирали сами:

– Я в тазике разводил воду, кидал две хлорные таблетки, протирал поверхности и пол, ничего сложного не было, – рассказывает студент Григорий Батанов.

О себе студенты тоже не забывают, регулярно обрабатывают руки антисептиком, партию которого передал в медуниверситет депутат Государственной думы Александр Прокопьев.

– Антисептический спрей используется не только студентами, которые проживают в красной зоне общежития. Мы планируем передать его также ординаторам, которые принимают экзамены у студентов и библиотекарям вуза, – отметила Анна Ведлер, врио координатора ВОД «Волонтеры-медики» в Алтайском крае.

Депутат Государственной думы Александр Прокопьев передал в вуз партию антисептика.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Чем занимались студенты на изоляции

Сходить в гости в другую комнату, как раньше, на изоляции – нельзя, выйти погулять – тем более. Чем же занимались студенты, чтобы не сойти с ума от скуки, особенно, если в комнате ты сидишь один, как Гриша.

– Конечно, в период изоляции лучшим другом стал компьютер, – говорит студент. – Сидел в соцсетях, слушал музыку, играл, читал книжку. Иногда даже играл онлайн в шахматы с преподавателями.

Студенты продолжали учиться в дистанционном формате.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Опьянел от кислорода

Выйти на улицу после трех недель изоляции – несравнимые ощущения.

– Мы свободны! – радуется Маша. – Я сейчас на улице, иду к волонтерам. Очень дико себя чувствую, странные ощущения.

– Я вышел на улицу после дождя! Запах летнего дождя – это что-то! – восхищается Гриша. – Когда открываешь окно, такого не ощущается! Я прошел минут 20 по улице и от кислородного перенасыщения даже немного закружилась голова. Как от счастья!

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