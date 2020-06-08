В Алтайском крае большинство умерших пациентов с COVID-19 - женщины

По последним данным, в Алтайском крае с момента начала пандемии скончались 26 человек с коронавирусом. При этом COVID-19 стал причиной смерти в 15 случаях. Об этом в ходе пресс-конференции 8 июня рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В настоящее время два летальных случая находятся на экспертизе, у остальных людей смерть наступила от другого заболевания. Например, онкологического, сердечно-сосудистого, заболевания почек.

В регионе скончались 12 мужчин и 14 женщин c COVID-19. Самому молодому умершему с коронавирусом было 47 лет, а самому пожилому - 86 лет.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам Дмитрия Попова, основная часть летальных исходов зафиксирована в горбольнице № 5 Барнаула, которая является базовым госпиталем. В частности, туда привозят пациентов в крайне тяжелом и тяжелом состояниях. Всего там скончались 23 пациента.

Кроме того, один человек умер в горбольнице № 3 Рубцовска и два - в краевой больнице скорой медицинской помощи.

Определение причины смерти

Дмитрий Попов ответил на вопрос, как определяют причину смерти пациентов с коронавирусом. Он отметил, что если у человека четвертая стадия онкологического заболевания и при этом параллельно выявляется COVID-19, то основной причиной смерти будет онкология. Если у пациента острый инфаркт миокарда, инсульт и на фоне лечения выявляют коронавирус, то в большинстве случаев смерть наступит от кардиозаболевания.

В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ

- При этом используются все технологии и участвует консилиум врачей, поскольку сегодня уже известно, что COVID-19 имеет достаточно серьезную специфику с микротромбозом микроциркуляторного русла. Что, кончено же, может вызывать подозрения на тромбоз сосудов сердца, головного мозга. Здесь участвует как патологоанатомы, так и ведущие специалисты, которые определяют основную причину смерти, - сказал министр.

Он добавил, что если здоровый человек заражается коронавирусом, начинаются респираторные проявления, симптомы пневмонии. В случаи гибели пациента основным заболеванием является COVID-19 (при вирусологическом подтверждении его наличия).

Коронавирус в регионе

Напомним, число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 8 июня 2020 года увеличилось еще на 71 случай и составило 2390.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки география выявления новых случаев инфицирования выглядит следующим образом:

В Барнауле – 43 человека, Новоалтайске – 7, Славгороде, Курьинском, Смоленском, Чарышском районах – по два случая, в Рубцовске, Бийске, Бийском, Первомайском, Крутихинском, Троицком, Егорьевском, Кулундинском, Благовещенском, Каменском, Заринском, Хабарском, Ельцовском районах – по одному человеку.

При этом растет и число выздоровевших, их уже 1026 (888 взрослых и 138 детей).

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