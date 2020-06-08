Краевую больницу скорой медицинской помощи Барнаула готовят к приему экстренных больных

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи (БСМП) постепенно готовится к приему экстренных пациентов. Ранее там произошла вспышка коронавируса, которую удалось оперативно устранить. Об этом во время пресс-конференции 8 июня сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В конце прошлой недели в больнице полностью освободили все корпуса от пациентов и медработников. Часть сотрудников госпитализировали, они получают лечение в госпиталях. Пациентов, которым также требовалось продолжение лечения, перегоспитализировали в медучреждения, в зависимости от профиля и отсутствия или наличия коронавируса.

Во всех корпусах БСМП проводят дезинфекцию. Весь медицинский персонал, который начнет работу в учреждении, тестируют на коронавирус.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

- По планам до среды мы должны провести весь этот комплекс мероприятий, удостовериться в безопасности оказания медпомощи и с четверга начать работу отделений по приему пациентов по экстренной неотложной помощи, - сказал Дмитрий Попов.

Кроме того, дезинфекцию проводят в филиале онкодиспансера на улице Никитина. Медики также пройдут тестирование. Ранее мы сообщали, что 25 мая из-за вспышки коронавирусной инфекции на Никитина, 77 оперативное лечение, как и госпитализация новых пациентов была приостановлена на обеих лечебных базах онкоклиники. Это было необходимо для полномасштабного тестирования медперсонала на COVID-19. Сейчас операции проводят на базе Змеиногорского тракта.

- Планы ориентировочно такие же. К четвергу, в случае если мы не будем видеть каких-то ограничений, то запустим все отделения, - добавил министр здравоохранения региона.

Отметим, что всего случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 27 медучреждениях Алтайского края. Практически везде были единичные случаи, без распространения. COVID-19 выявили у 240 медработников, один из врачей скончался.

Как работал ковидный госпиталь на базе БСМП

Напомним, в связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи с 22 мая была ковидным госпиталем. Тогда прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Отделения перепрофилировалили.

Скорая помощь.Фото: Олег УКЛАДОВ

Часть пациентов и персонала переводили на лечение в другие ковидные госпитали. Оставшуюся часть распределяли по корпусам в зависимости от результата тестирования: те, кто имел отрицательный результат, были сконцентрированы в первом корпусе, те, кто положительный – во втором . Медперсонал, который имел отрицательный результат, находился в третьем корпусе

Ранее также было известно, что в связи с закрытием БСМП возросла нагрузка и на другие медучреждения Барнаула. Так краевая клиническая больница переходила на экстренный режим работы. Кроме того, подключали Федеральный центр травматологии и ортопедии.

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