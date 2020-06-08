Снятие ограничений: что открылось в Алтайском крае 8 июня

Дождались! В понедельник, 8 июня в Алтайском крае начали снимать первые «шлагбаумы» самоизоляции. Губернатор Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе первого этапа снятия ограничений.

Приезжающих в Алтайский край гостей из других регионов больше не будут останавливать с вручением документов об обязательной самоизоляции. На границе Алтайского края, а также в соседней Новосибирской области уже убрали посты ДПС и Роспотребнадзора, которые должны были отслеживать всех въезжающих и выезжающих из региона.

С сегодняшнего дня потихоньку начинаются открывать двери санаториев.

- До конца дня мы ждем 40 отдыхающих в санаторий «Белокуриха», - сообщили в пресс-службе АО Курорт Белокуриха». - До конца месяца номерной фонд «Белокурихи» будет заполнен на треть.

Социальную дистанцию в здравницах гарантируют, обещают, что очередей и коллективных процедур не станет, а часы работы ресторанов увеличат. Столы установят на расстоянии двух метров друг от друга.

Утром 8 июня на открытых спортивных площадках начались долгожданные тренировки. Занятия официально разрешены без использования уличных тренажеров и с соблюдением дистанции.

В 10 утра 8 июня, к радости барнаульцев и гостей города открылся барнаульский зоопарк.

- В восторге были и посетители, и животные. Сегодня было феерично просто, - радуется Сергей Писарев, директор зоопарка. - Звери, истосковавшиеся по людям, прильнули к решеткам, медвежонок на радость детворе прыгал, кувыркался.

По словам Сергея Писарева, в зоопарке четко соблюдаются требования Роспотребнадзора, даже принят на работу человек, который следит за соблюдением дистанции.

Кроме этого, с начала этой недели в Алтайском крае разрешена розничная торговля непродовольственными товарами с соблюдением требований Роспотребнадзора. Также официально открыты все парикмахерские и салоны красоты.