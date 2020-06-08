Проезд закрыт. Еще семь дорог определили для ремонта в Барнауле

В Барнауле определили еще семь дорог, которые отремонтируют в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На это потратят почти 80 млн рублей.

Согласно ранее обозначенным планам администрации города, в текущем году на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в краевой столице выделили более одного миллиарда рублей, в том числе на мероприятия по безопасности дорожного движения 4 млн рублей. На эти средства в рамках нацпроекта работы проведут на 42 объектах, протяженность которых составит 38,4 км, то есть более 400 тысяч квадратных метров. При этом нормативное состояние дорог повысится с 64,8% до 70,7%.

«На сегодняшний день ремонтные работы завершены на четырех участках, работы продолжаются на 16 объектах», - говорят в горадминистрации.

В частности, это дорога на поселок Черницк, улицы Новостройка и Пионерская в поселке Черницк, дорога в садоводство «Флора», улица Опытная станция.

В это же время определены еще семь объектов, на которых проведут ремонт на общую сумму около 80 миллионов рублей:

- улица Ползунова: от проспекта Социалистического до переулка Ядринцева;

- улица Власихинская: от улицы Шумакова до улицы Малахова;

- переулок Геблера: от улицы Партизанской до улицы Чкалова;

- улица Рубцовская: от улицы Ткацкой до улицы Маяковского;

- улица Чеглецова: от проспекта Ленина до улицы Смирнова;

- улица Песчаная: от проспекта Красноармейского до улицы Папанинцев, 121;

- улица Пушкина: от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев

Муниципальный контракт с подрядчиком должен быть заключен в конце июня, а работы выполнены до 1 октября.

С этой недели начались работы по строительству дороги в спальном районе Барнаула - на улице Сиреневой. Объект обойдется городской казне в 32,8 млн рублей. Протяженность – 364 метра. Помимо непосредственно дороги, подрядчик должен будет оборудовать тротуары, парковки, ливневую канализацию, установить дорожные знаки, нанести разметку, оборудовать освещение, провести работы по озеленению.

«В настоящее время дорога здесь в принципе отсутствует. Поэтому это важный объект дорожного строительства. Напомню также, что строительство улицы Сиреневой будет реализовано в два этапа, первый в этом году: от улицы Взлётной до улицы Балтийской, второй, который тоже предусмотрен в рамках нацпроекта: от улицы Балтийской до улицы Власихинской», - отмечает Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Кроме того запланирована реконструкция моста по улице Мамонтова в селе Власиха и строительство дороги по проезду Северному Власихинскому, от Попова до проспекта Энергетиков, на общую сумму 142,1 млн рублей. Аукцион по выполнению работ должен пройти в июле.

В этом строительном сезоне продолжается реконструкция участка объездной дороги протяженностью 800 метров и мостового перехода через Барнаулку. Работы на объекте начались еще в прошлом году. По данным регионального минтранса до конца 2021 года дорожники обновят участок длиной 4500 метров.