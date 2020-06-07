Мэр Барнаула провел выездное совещание по проблемному дому для дольщиков

Глава Барнаула Вячеслав Франк в воскресенье, 7 июня, провел выездное совещание на многоквартирном, пока еще не жилом доме, по проспекту Ленина, 195а. Сроки его сдачи уже несколько раз сдвигались и пока перспективы туманные.

Накануне собственники не выдержали и вышли с призывными плакатами на пикет. По словам дольщиков, они уже три года не могут въехать в свои квартиры. Отчаявшиеся люди просили помощи у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Сегодня по этому факту состоялось выездное совещание главы города. В нем также принимали участие руководитель инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Олег Веремеинко, заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, начальник отдела организации деятельности территориальных подразделений ЭБиПК Виталий Полтарыхин, первый заместитель руководителя ООО «Монтажная компания «ПР-холдинг» Евгений Клейнатовский.

Как удалось установить, дом возводится с 2015 года. Подрядчик - «Монтажная компания «ПР-холдинг». В эксплуатацию введены блок-секции №1 и 2, на блок-секции №3 и 4 на сегодняшний день работы до сих пор не завершены. Общее число квартир в недостроенных секциях – 256. Помимо этого имеются нежилые помещения, которые собственник продать не может, так как с января 2018 года на них наложен арест, в связи с наличием судебных решений о взыскании со строительной компании неустойки по просроченным обязательствам.

- С этого же периода застройщик получает отказы в согласовании сделок по продаже свободных от обязательств квартир и помещений, что, по его мнению, не позволяет увеличить темпы работ на объекте, - сообщают в пресс-службе администрации города.

Для того чтобы завершить работы на двух секциях, по оценкам застройщика, требуется около 15 млн рублей.

Чтобы разобраться в сложившейся ситуации и дать правовую оценку действиям судебных приставов, подрядчик обратился в прокуратуру. В настоящее время надзорный орган проводит проверку.

А между тем, по словам Олега Веремеинко, срок действия разрешения на строительство дома истекает 26 июня. Также по оценке инспекции, работы в целом ведутся без нарушений проектно-сметной документации.

По итогам выездного совещания Вячеслав Франк дал поручение провести 8 июня заседание межведомственной рабочей группы.

- На заседание будут приглашены судебные приставы, которые проинформируют о своих дальнейших действиях в связи с представлением прокуратуры, а также представители дольщиков. Исходя из полученной информации, будем решать совместно с застройщиком, что делать дальше. Ситуация со строительством многоквартирного дома по проспекту Ленина, 195а непростая, но она находится под контролем, - заверил глава города.

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