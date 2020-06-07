Михаил Ширвиндт показал аморальный Алтай

Михаил Ширвиндт отдохнул на Алтае и он, безусловно, не оставил его равнодушным. По этому поводу телеведущий сделал выпуск на своем YouTube-канале.

- Вы думаете, если я иду от реки, значит я буду готовить рыбу? – с таких слов начинает свой выпуск Михаил Ширвиндт.

АМОРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ.На Алтае готовят марала по-алтайски. Как природа отдыхает на детях? Горный Чемал, остров Патмос и Чемальская ГЭС: все закрыто. Какой як водится в алтайских горах? На сладкое - сагудай и горячий салат с папоротником

Но на самом деле все оказалось не так: вместе с шеф-поваром Евгением ведущий решил приготовить, пожалуй, главный алтайский деликатес – марала. Причем по словам Михаила, сам он даже не собирался пробовать будущее блюдо.

- Я – аморальный человек, - говорит Ширвиндт.

По задумке повара, у них должен был получиться «Марал по-алтайски» или, проще говоря, маралятина с овощами. А пока ведущий ждал главное блюдо, ему и его команде принесли «легкий перекус».

- Даже сказать нечего. «Легкий перекус», - описал автор «аперитив» из рыбы и колбасок.

Но вот дальше произошло то, о чем слукавил Ширвиндт в самом начале выпуска – ему принесли маралятину и он ее попробовал и судя по комментариям, от блюда он остался в восторге.

Михаил Ширвиндт отведал алтайского марала

Но не только своей уникальной кухней славится Горный Алтай. В первую очередь, конечно же, своими красотами и активным туризмом. В первую очередь Михаил решил посетить остров Патмос, который известен тем, что на нем расположен храм Иоанна Богослова. Вообще, это одно из самых популярных мест у приезжих. Попасть на остров можно совершенно бесплатно. Но так уж совпало, что в этот раз вход был закрыт. Так что снять изнутри не получилось, а только с высоты.

- Легенда гласит о том, что Иоанну Богослову приснился сон, в котором он видел два парящих храма со святыми ликами. Один храм построили на острове Патмос в Греции, а второй привиделся ему здесь, на Алтае, на острове, который тоже назвали Патмос и расположен он на реке Катунь. Красота потрясающая! – рассказывает Михаил Ширвиндт.

Остров Патмос

Помимо этого ведущий побывал на Чемальской ГЭС, а также сбросил своего оператора с тарзанки. Сам не рискнул.

На ужин у творческой команды был Сугудай из тайменя (маринованная сырая рыба), а также горячий салат с говядиной и маринованным папоротником, собранным здесь же в алтайском лесу.

- Лучше всего его собирать весной, когда он еще молодой, - рассказывает шеф-повар Дмитрий.

Оба блюда также понравились журналистам. Поездкой все остались довольны.