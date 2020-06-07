2020-06-07T12:29:58+03:00
Звезды

Михаил Ширвиндт показал аморальный Алтай

Телеведущий попробовал блюда традиционной местной кухни, а также побывал в популярных туристических местах [видео]
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Михаил Ширвиндт отведал алтайского маралаМихаил Ширвиндт отведал алтайского марала
Изменить размер текста:

Михаил Ширвиндт отдохнул на Алтае и он, безусловно, не оставил его равнодушным. По этому поводу телеведущий сделал выпуск на своем YouTube-канале.

- Вы думаете, если я иду от реки, значит я буду готовить рыбу? – с таких слов начинает свой выпуск Михаил Ширвиндт.

АМОРАЛЬНЫЙ АЛТАЙ.На Алтае готовят марала по-алтайски. Как природа отдыхает на детях? Горный Чемал, остров Патмос и Чемальская ГЭС: все закрыто. Какой як водится в алтайских горах? На сладкое - сагудай и горячий салат с папоротником

Но на самом деле все оказалось не так: вместе с шеф-поваром Евгением ведущий решил приготовить, пожалуй, главный алтайский деликатес – марала. Причем по словам Михаила, сам он даже не собирался пробовать будущее блюдо.

- Я – аморальный человек, - говорит Ширвиндт.

По задумке повара, у них должен был получиться «Марал по-алтайски» или, проще говоря, маралятина с овощами. А пока ведущий ждал главное блюдо, ему и его команде принесли «легкий перекус».

- Даже сказать нечего. «Легкий перекус», - описал автор «аперитив» из рыбы и колбасок.

Но вот дальше произошло то, о чем слукавил Ширвиндт в самом начале выпуска – ему принесли маралятину и он ее попробовал и судя по комментариям, от блюда он остался в восторге.

Михаил Ширвиндт отведал алтайского марала

Михаил Ширвиндт отведал алтайского марала

Но не только своей уникальной кухней славится Горный Алтай. В первую очередь, конечно же, своими красотами и активным туризмом. В первую очередь Михаил решил посетить остров Патмос, который известен тем, что на нем расположен храм Иоанна Богослова. Вообще, это одно из самых популярных мест у приезжих. Попасть на остров можно совершенно бесплатно. Но так уж совпало, что в этот раз вход был закрыт. Так что снять изнутри не получилось, а только с высоты.

- Легенда гласит о том, что Иоанну Богослову приснился сон, в котором он видел два парящих храма со святыми ликами. Один храм построили на острове Патмос в Греции, а второй привиделся ему здесь, на Алтае, на острове, который тоже назвали Патмос и расположен он на реке Катунь. Красота потрясающая! – рассказывает Михаил Ширвиндт.

Остров Патмос

Остров Патмос

Помимо этого ведущий побывал на Чемальской ГЭС, а также сбросил своего оператора с тарзанки. Сам не рискнул.

На ужин у творческой команды был Сугудай из тайменя (маринованная сырая рыба), а также горячий салат с говядиной и маринованным папоротником, собранным здесь же в алтайском лесу.

- Лучше всего его собирать весной, когда он еще молодой, - рассказывает шеф-повар Дмитрий.

Оба блюда также понравились журналистам. Поездкой все остались довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Мы люди не бедные»: вторая жена Михаила Кокшенова прокомментировала слухи о многомиллионом наследстве актера
В Сети вовсю обсуждают, что за долгую творческую жизнь популярный актер сумел обзавестись немалым имуществом. Кому оно достанется теперь? [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
Легковушка перевернулась в результате ДТП в Барнауле
На границе Алтайского края убрали пост ДПС
Ремонт трех путепроводов ведется на Чуйском тракте
Алтайские волейболисты вызваны в сборную России
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 7 июня 2020 года составило 1021
Прокуратура нашла просрочку в сети «Мария-Ра»
Еще 8 случаев коронавирусной инфекции обнаружены в Республике Алтай
Директор барнаульской фирмы стал жертвой мошенника
В Алтайском крае клещи за неделю покусали более 700 человек
Жительницу Алтайского края обманули при покупке шпица
Полицейские нашли барнаульца, который продал арендованный автомобиль
Тематическую эко-зону создают на берегу Барнаулки
В Барнауле отчаявшиеся дольщики вышли на пикет
Рубцовчанина оштрафовали за уклонение от службы в армии
Житель Алтайского края надругался над маленькой дочерью знакомой
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 6 июня 2020 года составило 994
На Алтае разгневанный мужчина повредил чужой автомобиль за отказ подвезти