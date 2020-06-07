2020-06-07T08:42:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 июня 2020 года составило 2319

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 июня 2020 года
Анна СЕМИНА
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Общее количество инфицированных в Алтайском крае составило 2319 человекОбщее количество инфицированных в Алтайском крае составило 2319 человекФото: Олег УКЛАДОВ
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Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 7 июня 2020 года увеличилось еще на 64 случая, при этом общее количество инфицированных составило 2319 человек. Из них 226 – это дети до 17 лет включительно.

По свежим данным из оперативного штаба Алтайского края следует, что наибольшее число инфицированных приходится на Барнаул – 47 случаев, география остальных выглядит так:

Новоалтайск – 3,

Бийск – 2,

Камень-на-Оби – 2,

Рубцовск, Яровое, Алейск, Тогульский, Залесовский, Советский, Быстроистокский, Тальменский, Тюменцевский, Калманский районы – по 1.

- Из общего числа инфицированных 127 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1621 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 265 – у больных внебольничной пневмонией, 538 – у заболевших ОРВИ, в 1516 случаях – бессимптомное течение, - сообщает источник.

Тяжелобольных пациентов в крае – 52, на аппарате ИВЛ – 21. Выписаны из госпиталей по выздоровлению 1021 человек. Из них за последние сутки - 27 человек (взрослые – 24, дети – 3). Смертельных случаев за последние сутки нет.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора продолжают устанавливать круг контактных лиц. Также ведется контроль за лабораторными обследованиями. Под медицинским наблюдением и на самоизоляции остаются 3106 человек. Сняли с контроля 26583 человека. В общей сложности на новую коронавирусную инфекцию в Алтайском крае было обследовано 123436 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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