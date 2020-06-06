Коронавирус в Барнауле, последние новости на 7 июня 2020: смерть пациентки с COVID-19, рост числа заболевших и выздоровевших

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 7 июня 2020 года выглядят следующим образом - число выздоровевших за минувшие сутки превысило количество инфицированных, в регионе умерла женщина с коронавирусом.

Рост числа заболевших и выздоровевших

За минувшие сутки число заболевших коронавирусом в крае увеличилось на 63 человека. Общее число заболевших составляет 2255. В их числе числе 220 детей до 17 лет включительно. В регионе тяжелобольных пациентов – 52, на аппарате ИВЛ – 21, отмечает оперштаб.

Большинство новых зараженных выявили в Барнауле – 46 человек, в Рубцовском районе – 2, Кулундинском районе – 2, Благовещенском районе – 2, Калманском районе – 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске - по одному.

Из общего числа инфицированных 127 случаев – завозные, в том числе 2 – из-за рубежа. 1571 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. 264 – у больных внебольничной пневмонией, 527 – у заболевших ОРВИ, в 1464 случаях – бессимптомное течение. Большинство инфицированных – жители Барнаула - 1171 человек, 1084 – других территорий Алтайского края.

К счастью, в регионе растет и число выздоровевших. За сутки их стало на 80 человек больше, общее число - 994. Среди них 859 взрослых и 135 детей.

В настоящее время под меднаблюдением и на самоизоляции – 3308 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 26196 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали более 119 тыс. человек.

Смерть пациентки

Умерла пациентка, инфицированная COVID-19. При этом установлено, что смерть произошла по другой причине, сообщает Минздрав региона.

По последним данным оперативного штаба, всего за период пандемии скончались 26 человек, все они взрослые. В том числе 15 случаев от COVID-19, 9 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

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