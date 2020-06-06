2020-06-06T11:55:02+03:00
Общество

В Алтайском крае умерла женщина с коронавирусом

Всего за период пандемии в регионе скончались 26 человек с COVID-19
САНТАЛОВ Константин
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В больнице.В больнице.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае умерла пациентка, инфицированная COVID-19. При этом установлено, что смерть произошла по другой причине, сообщает Минздрав региона.

По последним данным оперативного штаба, всего за период пандемии скончались 26 человек, все они взрослые. В том числе 15 случаев от COVID-19, 9 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Напомним, что за минувшие сутки число заболевших COVID-19 в Алтайском крае увеличилось на 63 человека. Общее число заболевших составляет 2255. В их числе числе 220 детей до 17 лет включительно.

Большинство новых зараженных выявили в Барнауле – 46 человек, в Рубцовском районе – 2, Кулундинском районе – 2, Благовещенском районе – 2, Калманском районе – 2, Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске - по одному.

Из общего числа заболевших COVID-19 127 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 1571 случай – по контакту с ранее заболевшими лицами. 264 – у больных внебольничной пневмонией, 527 – у заболевших ОРВИ, в 1464 случаях – бессимптомное течение.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы №5.

Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 он отдал медицине. По специальности Сергей Ходоренко - врач анестезиолог-реаниматолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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