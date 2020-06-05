2020-06-05T11:09:45+03:00
Общество

В огне не горит и в воде не тонет: как облегчат жизнь электронные трудовые книжки

У работодателей осталось меньше месяца, чтобы сообщить своим сотрудникам о переходе на электронный вариант
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии необходимо подать работодателю до 31 декабря 2020 года.Заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии необходимо подать работодателю до 31 декабря 2020 года.Фото: Олег УКЛАДОВ
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До 30 июня работодатели Алтайского края должны в письменном виде сообщить своим сотрудникам о необходимости сделать в течение 2020 года выбор – остаться с бумажной трудовой книжкой или перейти на электронный вариант. В краевом Пенсионном фонде рассказали, что на сегодняшний день более 13 тысяч жителей региона выбрали новый цифровой формат.

Основные преимущества электронной трудовой, по мнению специалистов, это надежность, сохранность и доступ к информации в любой момент.

– Информация, которая туда будет занесена – на всю жизнь, а бумага есть бумага, – говорит Вадим Застрожнов, начальник управления организации персонифицированного учета Пенсионного фонда РФ по Алтайскому краю. – Сам гражданин в любую минуту может зайти к себе в личный кабинет и, щелкнув пару раз по клавишам, узнать какие сведения о его деятельности работодатель заполнил.

Такая трудовая не потеряется при смене работы, ее не порвет собака, она не сгорит и не утонет, если вдруг в офисе случится пожар или потоп. Барнаульцы, которые написали заявления, видят только преимущества переходе на «цифру»:

– Знаю случай, когда обычная трудовая просто терялась, причем по вине нерадивого работодателя. Как оказалось, он даже в Пенсионный фонд никаких отчислений не делал, поэтому при восстановлении нового документа, внести этот период работы в трудовой стаж человеку даже не удалось, – рассказывает житель Барнаула Алексей Попов. – Ну и к электронной книжке есть доступ тогда, когда тебе нужно. Я, например, сейчас рефинансированием кредита в другом банке занимался – снова пришлось идти в отдел кадров, просить копию трудовой, снова потратил время.

Электронная трудовая книжка всегда будет доступна в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России и на портале «Госуслуги». Никаких дополнительных паролей вводить не придется. Заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной версии необходимо подать работодателю до 31 декабря 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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