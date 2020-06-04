Коронавирус в Барнауле, последние новости на 5 июня 2020: смерть врача с COVID-19, плановые операции в онкодиспансере

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Барнауле на 5 июня 2020 года выглядят следующим образом - умер врач, зараженный COVID-19, в алтайском онкодиспансере возобновили плановые операции и открыли отделение рентгенхирургии. Кроме того, все работники подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели и выписаны из госпиталя.

Смерть врача

Умер заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко, пишет оперштаб. У медика был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале горбольницы №5. К сожалению, медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания.

Врач скончался в возрасте 58 лет, из них более 35 он отдал медицине. По специальности Сергей Ходоренко - врач анестезиолог-реаниматолог. Точная причина смерти будет установлена только после паталогоанатомических исследований.

Отметим, что общее число инфицированных коронавирусом в регионе составляет 2192 человека. За весь период умерли – 25 человек, в том числе 15 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти, 2 случая находятся на экспертизе.

Заразившиеся COVID-19 работники рудника выздоровели

Все работники подрядной организации Корбалихинского рудника выздоровели, их выписали из госпиталя.

Напомним, вспышка коронавируса там произошла в апреле. Первый заболевший, сотрудник подрядной организации, 31 марта приехал на рудник из Республики Башкортостан и жил в общежитии. 10 апреля его госпитализировали с диагнозом «Внебольничная пневмония». При лабораторном обследовании 17 апреля у мужчины подтвердили COVID-19. Вскоре заболели и другие работники, а также жители Змеиногорского района.

В настоящее время все 200 работников подрядной организации выздоровели.

Операции в онкоцентре

С 3 июня в Алтайском краевом онкологическом диспансере возобновили плановые операции пациентов. Уже провели четыре хирургических вмешательства. Также после карантина открылось отделение рентгенхирургии.

В настоящее время операции проводят только на базе Змеиногорского тракта. Корпус на Никитина, 77 закрыт на карантин до середины июня. Вновь поступающих пациентов, в частности, с опухолями головы и шеи также будут госпитализировать в отделения на Змеиногорском. Там их будут оперировать, проводить химиотерапию и лучевое лечение.

Кроме того, в отделении рентгенхирургических методов лечения начнется плановая госпитализация на химиотерапию, а со следующей недели возобновятся операции. Кроме лечения рака печени и органов билиопанкреатодуоденальной зоны в ближайшие недели рентгенхирургия дополнительно будет выполнять функции и абдоминального отделения.

Сюда будут поступать пациенты с опухолями кишечника. Ранее они лечились на Никитина, 77, но сейчас отделение закрыто в связи с выявлением COVID-положительных больных.

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